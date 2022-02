dnes 10:31 -

Vyjadrenie: Patrick Linhart: Zníženie DPH a zmluva s USA nemá podporu ani celého klubu hnutia Sme rodina

Bratislava 2. februára (TASR) - Nebudem hlasovať za zníženie DPH pre potraviny, ani za dohodu s USA, keďže v oboch prípadoch ide o nedopracovanú a nejasnú podobu. Návrh na zníženie DPH neprešiel ani len diskusiou v klube Sme rodina, ani koaličnou radou a som sklamaný, že tento návrh nie je pripravený na profesionálnej úrovni a bez akejkoľvek diskusie. Považujem ho teda za amatérsky výstrel do tmy.

Téme zníženiu DPH pre gastro sektor a zníženiu DPH pre potraviny sa venujem totiž už pol roka, a to po diskusii v klube, ktorého som členom, ako aj následne po diskusii s ministrom financií.

Pred pol rokom som totiž navrhol zníženie DPH na 5% pre všetky základné zdravé potraviny (aj vegánske podľa Potravinového Semaforu), ako aj pre gastro sektor na čo po dohode s ministrom Matovičom ministerstvo pripravuje analýzu dopadov.

Následne túto analýzu budem prezentovať na koaličnej rade, kde budeme hľadať tu správnu cestu formou kompromisov. Na to som dostal osobne prísľub ministra financií pána Matoviča.

Návrhy sa totiž nemajú robiť impulzívne a bez potrebnej odbornej spätnej väzby. Momentálne zníženie DPH na potraviny, ktoré považujem ako výmysel „od brucha“ nezahŕňa ani len potrebnú analýzu dopadov, či už finančných, tak aj dopadov na obyvateľstvo, nezaručuje zníženie cien potravín a konečná skupina spotrebiteľov nebude mať z tohto zníženia v navrhnutej podobe absolútne žiaden úžitok.

Momentálny návrh zníženia DPH prevažne na produkty živočíšneho pôvodu nepočíta ani so skupinami ľudí ako sú vegetariáni, vegáni, či skupiny spotrebiteľov s rôznymi intoleranciami, čiže návrh je nielen nereálny, ale aj diskriminačný. V konečnom dôsledku by takéto zníženie predstavovalo iba navýšenie ziskov pre reťazce, keďže neexistujú funkčné mechanizmy na kontrolu poklesu cien a zapríčinilo by to aj výpadok 150 miliónov eur, ktoré by mali byť radšej preinvestované pre slovenských producentov potravín, ktorí doslova krvácajú. Najhoršie sú na tom odvetvia spracovania slovenského mäsa a pekári. My nepotrebujeme navyšovať zisky reťazcov, ale podporovať domácich výrobcov potravín. Situácia v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve je naozaj alarmujúca a som sklamaný, že si to moji koaliční kolegovia vôbec neuvedomujú.

Je pravda, že máme síce v porovnaní s ostatnými krajinami jednu z najvyšších DPH na potraviny, no v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Českom pritom máme lacnejšie potraviny o cca 13 až 15%.

Zníženie DPH na základné potraviny už prebehlo aj v minulosti a nemalo pre spotrebiteľa až taký veľký efekt.

Myslím, žeby sme sa mali zamerať v prvom rade na zníženie DPH pre pohonné hmoty, kde naozaj „máme čo znižovať“ a čo sa týka potravín, ako jediné riešenie z tejto krízy vidím potrebu podporovať v prvom rade slovenských poctivých výrobcov a nie reťazce. Preto som sa nezúčastnil ani ako člen Výboru pre pôdohospodárstvo, posledného výboru a nepodporil som svojim hlasom ani tento návrh.

Čo sa týka obrannej dohody s USA, nevidím jej absolútnu potrebu, a to hlavne v čase možného konfliktu na Ukrajine. Nepovažujem túto dohodu s USA za potrebnú, keďže sme členmi NATO.

Preto ani myšlienku zníženia DPH, ani dohodu s USA nepodporím.TASR o tom informoval poslanec NR SR a člen parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Patrick Linhart.