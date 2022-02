Výpomoc manžela či súrodenca v s.r.o. by už nemala byť nelegálnou prácou

dnes 17:46 -

Výnimka z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce by sa mala rozšíriť. Dotknúť sa to má spoločností s ručením obmedzeným (s. r. o.), ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu - manželia, súrodenci - a ich príbuzných v priamom rade (tiež manželia alebo súrodenci), ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov alebo sú študenti do 26 rokov. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.

Rezort práce argumentuje vznik novely požiadavkami na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zmena sa dotkne aj kontroly, už ju nebude vykonávať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny či úrady práce, ale kompetencia sa plne presunie na inšpektoráty práce. Dôvodom je súčasná nejednotnosť postupu kontroly.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje, aby novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2023.