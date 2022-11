Koncepcia dobre fungujúceho vzťahu: Spoločné peniaze, alebo vlastný účet?

Zdroj: the conversation/oPeniazoch

Foto: getty images

dnes 0:30 -

Vedci sa pozreli bližšie na rozhodovania v pároch, kde sú peniaze často zdrojom konfliktu ústiaceho neraz do rozchodu a rozvodu. Pokúsili sa identifikovať faktory, ktoré vysvetľujú spôsoby fungovania párov z hľadiska finančného hospodárenia.



Spoločná správa financií skutočne ovplyvňuje rôzne každodenné rozhodnutia týkajúce sa peňazí, ako sú úspory, investície a bežné výdavky. Od prvého stretnutia páru sa medzi partnermi začínajú určovať pravidlá, ktoré položia prvé kamene pri budovaní vzťahu: účet sa rozdelí, alebo ho zaplatí jeden z nich? Rutiny zavedené od začiatku spolužitia formujú spôsob hospodárenia páru s peniazmi do budúcnosti.



Dôležitým aspektom je výber spôsobu fungovania bankových účtov. Len asi 3 z 5 párov sa rozhodnú pre spoločný účet, čím akceptujú, že všetky peňažné toky sa v rámci domácnosti delia. Spomedzi mnohých párov, ktoré tento spôsob spoločného fungovania z hľadiska peňazí odmietajú, asi polovica využíva samostatné účty a druhá polovica sa rozhoduje pre zmiešaný režim spájajúci individuálne účty so spoločným účtom.

Čo však vedie páry k tomu, aby uprednostňovali jednu formu pred druhou?



V prebiehajúcej štúdii vedci poukazujú na skutočnosť, že spôsob, akým si páry organizujú svoje bankové účty a výdavky, je odrazom ich koncepcie romantického vzťahu. Páry, ktoré sa rozhodnú pre spoločný účet, odmietajú prijať účtovnú logiku vo vzťahu s partnerom. Jeden z opýtaných respondentov to vysvetlil takto: „Keď sme sa dali dokopy, rozhodli sme sa, že o všetkom budeme rozhodovať spoločne a o všetko sa podelíme a nezačneme počítať každý cent. Milovať pre mňa znamená zdieľať všetko, vrátane peňazí!“



Páry, ktoré dajú prednosť individuálnemu účtu, sa vo všeobecnosti snažia zachovať si svoju finančnú nezávislosť, mať určitú autonómiu pri rozhodovaní a obmedziť ťažkosti v prípade budúceho odlúčenia. K tejto myšlienke jeden respondent uviedol: „Môj osobný účet mi umožňuje myslieť na seba, robiť nákupy, ktoré sa mi páčia a ktoré sa nemusia páčiť môjmu partnerovi. A nakoniec, nehádať sa, či áno alebo nie aj v prípade drobnosti, ktorú jednoducho chcem.“



Voľba medzi spoločným a vlastným účtom odráža hodnoty, ktoré charakterizujú každý pár. Individuálne účty sa často spájajú s predstavami nezávislosti a slobody, zatiaľ čo spoločné účty sú spojené s hľadaním solidarity a zdieľania. Napokon, snaha o rovnosť vedie k proporcionálnemu rozdeleniu výdavkov s ohľadom na rozdielnosť príjmov.







Rozhodovanie páru pri hospodárení s financiami môže byť obrazom mocenských vzťahov medzi partnermi. A dokáže vyvolávať pocity nespokojnosti. Viacerí respondenti sa priznali, že majú pocit nespravodlivosti, alebo že nesúhlasia so systémom, ktorý im partneri nastolili a ktorý im nevyhovuje.



Spôsob hospodárenia s financiami sa prekvapivo v priebehu času v rámci páru mení pomerne málo. A to aj napriek tomu, že si to jeden z partnerov vyslovene žiada. Tento trend možno vysvetliť ťažkosťami pri spochybňovaní pôvodnej zmluvy, tichej alebo oficiálnej dohody medzi manželmi. V dôsledku toho by partneri mali zabezpečiť, aby sa ich finančné názory zohľadňovali už od raných štádií ich romantického vzťahu.



Formálne výmeny názorov medzi partnermi, či párov v manželskom zväzku, ktorých cieľom je zohľadniť hodnoty každého z nich a nájsť spoločnú reč, ktorá je pre pár výhodná, sa preto považujú za nevyhnutnú podmienku vyváženého vzťahu.



Lepšie pochopenie toho, aký má partner vzťah k peniazom, ako s nimi dokáže nakladať, ako je na tom s finančnou gramotnosťou, môže pomôcť pri navrhovaní riešenia zameraného na zlepšenie blahobytu, podporu dôstojného starnutia a posilnenie individuálnych zručností vo finančnom manažmente pre najzraniteľnejších partnerov v ťažkých časoch (choroba alebo smrť partnera, nezamestnanosť, rozvod, atď.). Počas týchto životných etáp sa obzvlášť objavuje „nefinančný riaditeľ“ domácnosti, teda partner, ktorý uprednostňuje odkloniť rozhodnutia týkajúce sa peňazí na svojho partnera. Spoločnosti špecializujúce sa na správu majetku ponúkajú párom analýzu ich finančnej situácie s cieľom identifikovať najvhodnejšie podporné riešenie na prípravu na dôchodok či ochranu pozostalého z manželského zväzku. Aj bankový sektor poskytuje personalizované poradenstvo o sporení pre dvoch na základe rodinného stavu.



Finančné hospodárenie párov môže charakterizovať aj finančná nevera, kedy jeden z partnerov zámerne skrýva finančné informácie pred partnerom. Ak je tento aspekt spojený s rizikovým správaním, akým je napríklad hazard, je dôležité, aby boli navrhnuté sprievodné regulačné riešenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa domácnosť ocitla v príliš chúlostivej finančnej situácii a poškodzovala blaho partnerov. V takom prípade je možné uplatniť na žiadosť jedného z manželov zákonné núdzové opatrenia.

Pochopenie rôznych kontúr praktického postoja k financiám pomáha rozprúdiť verejnú diskusiu o sociálnych politikách. Zohľadnenie rôznorodosti metód finančného hospodárenia párov je však zásadné pre ich podporu realistickým a relevantným spôsobom v priebehu času a podľa rôznych možných životných scenárov.