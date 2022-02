Viac než len bublina: Centrálna banka kryptomien podporuje obrovskú Ponziho schému

Zdroj: jacobin

Foto: getty images

dnes 0:53 -

Všetko je to jeden podvod, bodka. Nielen najnovšie „ pump-and-dump “ „shitcoinové“ schémy, v ktorých podvodníci propagujú málo známu kryptomenu predtým, ako ju unisono zahodia, alebo „ rug pulls “, v ktorých vývojári novej kryptomeny opúšťajú projekt a zutekajú s prostriedkami investorov. Všetky kryptomeny, sektor ako celok, sú postavené na manipulácii s trhom, bez ktorej by nemohli existovať vo veľkom rozsahu.



To by nemalo prekvapiť nikoho, kto rozumie fungovaniu kryptomeny. Blockchainy sú vo svojom jadre podobné tomu, čo sa používa na torrentovanie pirátskych súborov. Rovnako ako torrenty umožňujú používateľom priamo zdieľať súbory, blockchainy kryptomien umožňujú používateľom udržiavať spoločnú knihu finančných transakcií bez potreby centrálneho servera alebo riadiaceho orgánu. Používatelia tak môžu medzi sebou uskutočňovať priame online transakcie, ako keby obchodovali s hotovosťou.



Hovorí sa, že toto je revolučné. Uskutočňovanie nesprostredkovaných online transakcií bezpečne v nedôveryhodnom prostredí týmto spôsobom však nie je bez nákladov. Blockchainy kryptomien vo všeobecnosti neumožňujú vymazanie alebo zmenu predtým overených transakcií. Dáta sú nemenné. Aktualizácie sa pridávajú reťazením nového „bloku“ údajov o transakciách do reťazca existujúcich blokov.



Aby sa však zabezpečila integrita blockchainu, sieť potrebuje dôveru. Populárne kryptomeny ako Bitcoin, Ethereum a Dogecoin využívajú metódu konsenzu „proof of work“ na overenie aktualizácií blockchainu. Tento mechanizmus umožňuje používateľom blockchainu – v tomto kontexte ťažiarom – súťažiť o právo overiť a pridať ďalší blok tým, že ako prvý vyriešia neuveriteľne zložitú matematickú hádanku. Cieľom je sťažiť pridávanie nových blokov tak, že zasahovanie do blockchainu je neúmerne drahé. Hoci správnu odpoveď na tieto hádanky môže ľahko overiť ktokoľvek v sieti, v skutočnosti byť prvým, kto nájde odpoveď, si vyžaduje obrovské množstvo výpočtového výkonu a teda aj elektriny. Za vyriešené hádanky sa inkasujú odmeny. Bitcoin blockchain pridáva nový blok každých desať minút a odmena za blok je momentálne 6,25 novo vyrazených bitcoinov v hodnote takmer pol milióna dolárov, na poslednom historickom maxime Bitcoinu. Súťaž o blokové odmeny viedla k pretekom v zbrojení s výpočtovým výkonom. Ťažba bitcoinov na osobnom počítači už nie je možná, presunula sa na komerčné ťažobné farmy, obrovské sklady v ktorých bežia vo dne i v noci tisíce výkonných počítačových procesorov. Elektrina vynaložená na ťažbu bitcoinov a iných kryptomien sa rýchlo blíži k jednému percentu celosvetovej spotreby.







Vzhľadom na to, že kryptomeny neprodukujú nič materiálne, toto obrovské plytvanie zdrojmi robí z celého priemyslu hru so záporným súčtom. Investori môžu inkasovať iba predajom svojich mincí iným investorom, ale až potom, čo ťažiari a rôzni poskytovatelia kryptomenových služieb si vyúčtujú peniaze. Kryptomeny sú neefektívne už od návrhu, čo z nich robí zlú a nákladnú formu meny a ako dlhodobá investícia sú vyslovene smiešne. Mohli by sme ich zamietnuť ako experiment odsúdený na zánik v teórii investovania „väčšieho blázna“, v ktorej sa investori pokúšajú zarobiť na nadhodnotených alebo dokonca bezcenných aktívach ich predajom ďalšiemu „väčšiemu bláznovi“.



Cenová manipulácia zohráva pri zvyšovaní cien rovnakú alebo väčšiu úlohu ako dopyt.

Vo rozšírenom dokumente z roku 2017 výskumníci pripisovali viac ako polovicu nedávneho nárastu ceny bitcoinu nákupom uskutočneným jediným subjektom na Bitfinexe, kryptomenovej burze so sídlom v Hongkongu a registrovanej na Panenských ostrovoch. Tieto nákupy boli načasované tak, aby zvýšili cenu bitcoinu počas poklesu trhu spôsobom, ktorý tak silne naznačoval manipuláciu trhu, že autori považovali za nepredstaviteľné, že by k takýmto obchodným vzorom mohlo dôjsť náhodne.



Dôležité je, že tieto nákupy sa neuskutočnili za doláre, ale s tetherom, ďalším typom kryptomeny známej ako „stabilná minca“, pretože jeho cena je naviazaná na dolár, takže jeden tether má vždy hodnotu jedného dolára. Mnohé offshore burzy s kryptomenami nemajú prístup k tradičnému bankovníctvu, pravdepodobne preto, že banky považujú obchodovanie s nimi za príliš riskantné. Bitfinex, ktorý zdieľa materskú spoločnosť a výkonný tím so spoločnosťou Tether Ltd (emitent kryptomeny rovnakého mena), sa snažil nájsť amerických bankových partnerov po tom, čo Wells Fargo v roku 2017 náhle prestala spracúvať bankové prevody medzi taiwanskými bankami burzy a ich americkými zákazníkmi bez udania dôvodu.



Toto bol problém. Bez tradičných bankových vzťahov na vydávanie bezhotovostných prevodov burzy nemôžu uľahčiť obchody medzi kupujúcimi a predávajúcimi na svojich platformách, niekto musí medzi kupujúcimi a predávajúcimi prenášať hotovosť. Stablecoiny riešia tento problém tým, že zastupujú skutočné doláre. Umožňujú trhom s kryptomenami udržiavať dostatočnú likviditu bez toho, aby ste museli mať hotovosť.



Tether sa stal neoddeliteľnou súčasťou fungovania globálnych kryptotrhov. Väčšina bitcoinových obchodov sa uskutočňuje v tetheri, až 70 percent objemu. Na porovnanie, iba 8 percent objemu obchodu sa uskutočňuje v reálnych dolároch, pričom zvyšok tvoria iné páry krypto-krypto. Mnohí skeptici a dokonca aj zástancovia tohto odvetvia to považujú za systémové riziko a časovanú bombu. Celý systém sa spolieha na to, že obchodníci sú v skutočnosti schopní vymeniť tethery za skutočnú hotovosť alebo, čo je v praxi oveľa bežnejšie, za iné tradičné kryptomeny, ktoré je možné predávať za hotovosť na bankových burzách, ako sú Coinbase alebo Gemini, obe so sídlom v Spojených štátoch.







Ak by sa viera v tether naštrbila, mohlo by to viesť k bleskovému kolapsu jeho naviazania na dolár. Toto by bol scenár súdneho dňa pre krypto trhy, kde investori držia alebo obchodujú s krypto aktívami na nebankových burzách, ktoré nie sú schopní ich „vyplatiť“, pretože na začiatku tam nikdy nebola žiadna hotovosť, iba stablecoiny. To by takmer určite spôsobilo krízu likvidity aj na bankových burzách, pretože investori sa ponáhľajú s vyplatením svojich kryptomien všade, kde je to možné, pri prepade cien. Bankové burzy, ktoré spracúvajú oveľa menší objem, by takmer určite nezvládli nedostatok peňazí.



Naviazanie tetheru na dolár bolo pôvodne založené na tvrdení, že digitálna mena bola plne krytá skutočnými hotovostnými rezervami, dolármi držanými v rezerve za každý vydaný tether. Neskôr sa ukázalo, že to bola lož a spoločnosť odvtedy neustále revidovala tvrdenia o tom, koľko hotovosti má v rezerve. Podľa zatiaľ posledného verejného vyjadrenia v tejto záležitosti z marca minulého roka, má spoločnosť iba 3 percentá svojich rezerv v hotovosti, zvyšok bol držaný v „peňažných ekvivalentoch“, väčšinou komerčných cenných papieroch korporácií, ktoré môžu alebo nemusia existovať, vzhľadom na to, že renomovaní aktéri obchodujúci s komerčnými cennými papiermi podľa všetkého neobchodujú s Tetherom. Aj tieto tvrdenia o rezervách môžu byť klamstvom, keďže Tether nikdy neprešiel externým auditom. Ale v podstate aj tak na ničom z toho v skutočnosti nezáleží, pretože z vlastných podmienok služby Tether jasne vyplýva, že nezaručujú vyplatenie ich digitálnych tokenov za hotovosť.

V doterajšej praxi Tether len zriedka odkúpil alebo „spálil“ svoje tokeny (odošle tokeny do peňaženky určenej len na príjem, aby ich odstránil z obehu a znížil zásobu v snahe zvýšiť cenu), ako by sa dalo očakávať, ak by účelom bolo jednoducho poskytnúť trhovú likviditu. Ak by to tak bolo, celková ponuka tetheru by presne sledovala denné objemy obchodovania s kryptomenami. Burzy by mali po ruke iba toľko tetherov, koľko potrebujú na pokrytie objemu obchodov a pravdepodobne by predali alebo vyplatili prebytočné tethery za hotovosť, keď menej ľudí aktívne obchoduje s kryptomenami.



Namiesto toho ponuka tetheru exponenciálne rastie už roky, exploduje počas býčích trhov a rovnako pokračuje aj počas roky trvajúce poklesy. Už je v obehu viac ako 78 miliárd tetherov a ďalej pribúdajú. Asi 95 percent z nich bolo vydaných od začiatku posledného býčieho trhu s kryptomenami začiatkom roku 2020. Neexistuje dôvod, pre ktorý by kryptomenové burzy potrebovali exponenciálne rozširovať zásoby stablecoinov na uľahčenie každodenného obchodovania. Explózia stablecoinov a podozrivé načasovanie trhových nákupov naznačujú, ako tvrdí hromadná žaloba z roku 2019, že iFinex, materská spoločnosť Tether a Bitfinex, tlačí tethery zo vzduchu a používa ich na nákup. Bitcoin a ďalšie kryptomeny s cieľom vytvoriť umelý nedostatok a zvýšiť ceny.







Tether sa stal centrálnou bankou kryptomien. Rovnako ako centrálne banky zabezpečujú likviditu na trhu a dokonca sa zapájajú do kvantitatívneho uvoľňovania, čo je prax centrálnych bánk, ktoré skupujú finančné aktíva s cieľom stimulovať ekonomiku a stabilizovať finančné trhy. Rozdiel je v tom, že centrálne banky, aspoň teoreticky, fungujú vo verejnom záujme a snažia sa udržiavať zdravé úrovne inflácie, ktoré podporujú kapitálové investície. Pre porovnanie, súkromné spoločnosti vydávajúce stablecoiny bez rozdielu navyšujú ceny kryptomien, aby ich mohli vrhnúť na nič netušiacich investorov. To robí z kryptomeny nielen zlú investíciu alebo špekulatívnu bublinu, ale niečo viac podobné decentralizovanej Ponziho schéme. Noví investori sú lákaní pod zámienkou, že špekulácie poháňajú ceny, no v skutočnosti je to manipulácia s trhom.



Toto nemôže pokračovať donekonečna. Nezabezpečené stablecoiny môžu a sú používané na zvýšenie „spotovej ceny“ – najnovšej obchodnej ceny – kryptomien na úrovne úplne odtrhnuté od reality. Ale náklady na elektrickú energiu na prevádzku a zabezpečenie blockchainov sú až veľmi reálne. Ak trhy s kryptomenami nedokážu prilákať dostatok nových peňazí na pokrytie rastúcich nákladov na ťažbu, schéma sa stane nefunkčnou a finančne insolventnou.



Nikto presne nevie, čo by to presne znamenalo, isté však je, že investori si nikdy nebudú môcť vybrať zisky, ktoré dosiahli na papieri. Trhová kapitalizácia kryptomien dosahuje 2 bilióny dolárov, čo je vynásobenie existujúcich mincí najnovšou spotovou cenou. Je to nezmyselný údaj, v skutočnosti sa do kryptomien ani zďaleka toľko neinvestovalo a ani zďaleka z nich toľko nevyjde.



V skutočnosti si investori nebudú môcť v priemere vyplatiť ani toľko, čo da aktív vložili. Veľká časť týchto peňazí išla na ťažbu kryptomien. Nedávna analýza ukazuje, že okolo 25 miliárd dolárov a ich rast už pripadol ťažiarom bitcoinov, ktorí podľa najlepších odhadov každý mesiac minú 1 miliardu dolárov len na elektrinu, no možno aj viac.



Tieto peniaze sú nenávratne preč, boli premenené na CO2 a uvoľnené do atmosféry, vďaka čomu sú kryptomeny ešte horšie ako tradičné Ponziho schémy. Väčšina peňazí stratených v neslávne známom počínaní Bernieho Madoffa bola nakoniec získaná späť a vrátená investorom. Veľkú časť peňazí vložených do kryptomeny, aj keď by súdy dokázali spätne vystopovať v spletitej sieti poloanonymných transakcií s kryptomenami, nemožno nikdy získať späť.