Tlačenie peňazí a čiastočné rezervy: Technológia blockchain dokáže sprehľadniť centrálne bankovníctvo

Rezervné bankovníctvo sa dá ľahko prevádzkovať v systéme čistých fiat peňazí s veriteľom poslednej inštancie v podobe centrálnej banky. Frakčné rezervné bankovníctvo bolo však bežné aj v časoch komoditných peňazí. Zabezpečiť bankovníctvo s úplnými rezervami bolo náročné. V systéme, v ktorom zlato fungovalo ako peniaze, väčšina ľudí uprednostňovala držbu zlata v banke a transakcie pomocou bankových vkladových zmeniek. Ľudia sa tak rozhodli kvôli bezpečnosti aj pohodliu. Tieto bankovky predstavovali nárok na množstvo uloženého zlata na požiadanie, čo znamená, že pokiaľ sa bankovej inštitúcii dôverovalo, že tento sľub dodrží, mohli tieto bankovky obiehať ako dokonalé peňažné náhrady.

Problém spočíval v tom, že nebolo možné dokonale „zauditovať“ množstvo zlata uloženého v bankách, a preto bolo pre banky lákavé použiť časť zlata uloženého ako vklady na vytvorenie nových úverov, čo spôsobilo, že banky mali vo svojich trezoroch menej zlata, ako bola celková suma na ktorú mali ich vkladatelia nárok.

Postupom času sa zlato viac centralizovalo bankami a vládami, čo ďalej prispievalo k systému frakčných rezerv. „V rámci zlatého štandardu sú náklady a čas potrebný na presun zlata relatívne vysoké, takže úspory z rozsahu z centralizácie poskytnú existujúcim bankám určitý priestor pri poskytovaní nekrytých úverov bez toho, aby si ich vkladatelia všimli alebo môcť s ním čokoľvek urobiť,“ vysvetľuje Saifedean Ammous vo svojej knihe Fiat Standard.



Navyše, vďaka tejto centralizácii boli vlády schopné kontrolovať väčšinu zlatých, čo umožnilo vysokú úroveň manipulácie na trhu so zlatom. Zlato malo historicky tendenciu byť centralizované a zabavené a konvertibilita bankoviek na zlato bola v priebehu histórie mnohokrát pozastavená. Transparentná kontrola zlata bola tiež často problémom, čo sťažovalo presadzovanie politiky úplných rezerv. Tieto nedostatky prispeli k rozšírenému bankovníctvu čiastočných rezerv, ktoré existovalo aj v rámci klasického zlatého štandardu.

Dnes, keď už vieme ako funguje bankový systém s úplnými rezervami pomocou zlata alebo fiat mien, vidíme aj nepopierateľné výhody decentralizovanej a digitálnej povahy technológie blockchain pri implementácii systému s úplnými rezervami. Siete založené na blockchaine, ako je bitcoin, umožňujú dôveryhodnú auditovateľnosť pre každého, kto má internetové pripojenie.







V tradičnej blockchainovej sieti sú všetky tokeny uložené na adresách. Každá adresa má sadu verejných kľúčov, ktoré sa používajú na identifikáciu a odosielanie tokenov na ňu, a každá adresa má tiež súkromný kľúč, ktorý je potrebný na odosielanie tokenov z nej. Verejná kniha vlastníctva je aktualizovaná v pravidelných intervaloch vytvorením nového „ bloku.“ Každý blok obsahuje aktualizovaný záznam o tom, ktorá adresa v danom momente vlastní každý jednotlivý token. Každý blok stavia na zázname predchádzajúceho bloku a toto nepretržité prepojenie tvorí to, čo sa označuje ako „blockchain“. Záznamy v zdieľanej účtovnej knihe umožňujú komukoľvek skontrolovať, kedy bol konkrétny token presunutý, alebo overiť, že vložené prostriedky sú uložené na konkrétnej adrese.



Potenciál dôveryhodnej auditovateľnosti znamená, že spotrebitelia by mali právomoc požadovať transparentnosť, pokiaľ ide o rezervy banky. Banky by mohli dať klientom kód, aby si mohli overiť, že ich vklady sú v plnej výške uložené v banke.



Okrem toho sa spotrebitelia môžu jednoducho rozhodnúť úplne sa vzdať spolupráce s bankou prostredníctvom správy vlastnej kryptomeny. Existuje už množstvo dostupných riešení na bezpečné ukladanie kryptomien bez potreby dôveryhodnej tretej strany. Pravdepodobne by to viedlo k menej centralizovanému výsledku ako pri zlate, čím by sa zabavenie alebo manipulácia vládou oveľa sťažila.



Okrem toho používanie natívnej digitálnej meny odstraňuje mnohé dôvody na používanie peňažných náhrad. Kryptomeny sa prirodzene integrujú do súčasných digitálnych platobných systémov a umožňujú medzinárodné zúčtovanie bez potreby centralizovaného procesora. Používanie peňažných náhrad bolo hlavným dôvodom, prečo bolo zlato akceptované bankami a vládami v systéme čiastočných rezerv prítomného počas éry zlatých štandardov.



Hoci je ťažké určiť, ktoré a koľko kryptomien sa ukáže ako skutočne životaschopné formy peňazí, technológia blockchain má oproti tradičným menovým systémom niekoľko významných výhod. Blockchainové meny, ako je bitcoin, by sa mali zvážiť ako potenciálne riešenie mnohých problémov, ktoré sužujú súčasný menový systém.