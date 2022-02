Nová vlna inovácií: Tri scenáre, ako digitalizácia ovplyvní budúcnosť bankovníctva

Zdroj: voxeu

Nová správa Poradného výboru pre vedecké otázky Európskeho výboru pre systémové riziká sa zaoberá vplyvom, ktorý môže mať digitalizácia na štruktúru európskeho bankového systému. Na základe troch scenárov budúceho vývoja európskeho bankovníctva autori odvodzujú celý rad odporúčaní.



Čo je to finančná inovácia? Môže mať podobu nových produktov (napr. nové typy cenných papierov), nových technológií (napr. úverový scoring, bankomaty) a nových inštitúcií (napr. investori rizikového kapitálu). Súčasnú vlnu finančných inovácií podporujú špecifické technologické pokroky, ktoré zahŕňajú oblasti ako napr. technológie inteligentných telefónov, internet a aplikačné programové rozhrania (API), umelú inteligenciu (AI) a technológie veľkých dát či technológie distribuovanej účtovnej knihy (DLT). Tieto nové technológie ovplyvňujú spôsob, akým banky produkujú a poskytujú finančné služby svojim zákazníkom, a zároveň umožňujú vstup nových hráčov do sektora, ako sú napr. nové fintech firmy a veľkí technologickí hráči. To má potenciálne dôsledky pre etablované finančné inštitúcie a najmä pre tradičné banky. Mohlo by to tiež vytvoriť nové zdroje systémového rizika, ktoré by mohlo predstavovať regulačné a politické výzvy.



Nedávna vlna finančných inovácií založená na príležitostiach, ktoré ponúka digitalizácia, prišla väčšinou mimo etablovaného bankového systému vo forme nových poskytovateľov finančných služieb, či už v rámci hospodárskej súťaže alebo spolupráce s etablovanými bankami. Avšak aj s potenciálom značného narušenia.



Inteligentné telefóny, internet a API umožnili rýchlejšiu výmenu informácií, nové doručovacie kanály a lepšie využitie úspor z rozsahu. Výsledkom je odklon od tradičných modelov kamenných pobočiek a vstup nových poskytovateľov platobných služieb, od mobilných telefónnych spoločností ponúkajúcich mobilné peniaze až po fintech spoločnosti ponúkajúce digitálne peňaženky. Internet tiež umožnil väčšiu konkurenciu a umožnil zákazníkom porovnávať produkty a ceny rôznych finančných služieb rôznych poskytovateľov. Platformy umožňujú zákazníkom presúvať vklady medzi bankami pri zmene podmienok.







Revolúcia informačných technológií, vrátane vzostupu cloud computingu, uľahčila vytváranie, spracovanie a používanie veľkých dát a aplikovaných štatistík na meranie a riadenie finančného rizika. Umelá inteligencia a strojové učenie umožňujú vylepšenie modelov skríningu a monitorovania v porovnaní s existujúcimi technikami, ako sú tradičné (väčšinou statické) modely kreditného hodnotenia. Niekoľko štúdií ukázalo, že veľké údaje sú užitočnejšie pri predpovedaní vzorcov zlyhania ako tradičnejšie prístupy, napríklad keď sa banky spoliehajú iba na údaje z úverových registrov. Big data a umelá inteligencia môžu zohrávať úlohu aj nad rámec vytvárania kreditného skóre, v širších činnostiach merania a riadenia rizika, ako je monitorovanie podvodov a kybernetických incidentov, boj proti praniu špinavých peňazí a kontroly súladu.



Technológia distribuovanej účtovnej knihy (DLT), ktorá popisuje decentralizovanú dátovú architektúru a kryptografiu a umožňuje synchronizáciu uchovávania a zdieľania záznamov a zároveň zabezpečuje ich integritu pomocou overovacích protokolov založených na konsenze. Najvýznamnejším DLT je blockchain, metóda overovania vlastníctva kryptoaktíva bitcoin. Ide o decentralizovanú distribuovanú databázu, ktorá udržiava neustále rastúci zoznam záznamov uzamknutých v reťazci „blokov“ odolných voči hackingu. Hoci kryptoaktíva upútali pozornosť mnohých investorov, existuje trend smerom k stablecoinom – kryptoaktívam, ktoré sú naviazané na iné aktívum (ako je americký dolár, iné národné meny, a komodity) a ktorých hodnota je zaručená držbou dostatočných rezerv v týchto aktívach, podobne ako menová rada. Okrem toho (a v reakcii) na rastúci význam súkromných kryptoaktív, začali centrálne banky na celom svete skúmať hodnotu digitálnych mien centrálnych bánk pre retailových zákazníkov.



Nové výzvy pre európske banky

Európsky bankový systém čelí zásadným štrukturálnym zmenám a výzvam, ktoré budú formovať jeho budúcnosť a jeho schopnosť slúžiť finančným potrebám reálnej ekonomiky. Niektoré z týchto výziev vrátane nadmerného bankovníctva a nesplácaných úverov existujú už niekoľko rokov a možno ich považovať za dedičné problémy, ktoré sa datujú od globálnej finančnej krízy a krízy európskeho štátneho dlhu. Ďalšie výzvy sú svojou povahou orientované do budúcnosti a súvisia so zmenami, ktoré ovplyvňujú spoločnosť mimo bankových a finančných systémov, ako je napríklad zmena klímy. Okrem toho pandémia COVID-19 ovplyvňuje ekonomické štruktúry a má vplyv na bankový systém, ktorý sa môže dotknúť základných obchodných modelov a operácií európskych bánk.



Spomedzi výziev zameraných na budúcnosť sa javí ako celkom relevantná zvýšená digitalizácia vyspelých ekonomík. Pre tradičné banky môže digitalizácia viesť k ponuke nových produktov a služieb, čo môže potenciálne zlepšiť zákaznícku skúsenosť.



Noví konkurenti pre tradičné banky

Fintech zaznamenali na celom svete pôsobivý rast. Sú to zvyčajne malé firmy špecializujúce sa na špecifické služby (hoci v súhrne pokrývajú rôznorodú skupinu finančných služieb). Veľké technologické firmy, ktoré zvyčajne fungujú prostredníctvom platforiem, čerpajú výhody z analýzy údajov, sieťových externalít a vzájomne prepojených aktivít a sledujú stratégiu prechodu od nefinančných k finančným službám.







V dôsledku týchto inovácií a nových poskytovateľov čelia etablované banky konkurencii v rámci rôznych obchodných línií a ukončenie sprostredkovania môže viesť k stratám z rozsahu a/alebo úspor z rozsahu. Banky zvyčajne očakávajú, že fintech firmy neohrozia ich etablovanie, aj keď budú musieť vykúpiť inovátorov, aby si túto pozíciu udržali. S veľkými tech firmami to však nebude tak jednoduché. Banky môžu reagovať rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, ako firmy expandujú do poskytovania finančných služieb: buď založením dcérskych spoločností, čo by predstavovalo priamu výzvu pre etablované banky, ktoré by na obranu svojej pozície mohli reagovať zvýšením svojho rizikového profilu, alebo spoluprácou, čo sa zdá byť menej rušivé, hoci by to tiež pravdepodobne narušilo pozíciu, akú mali doteraz etablované banky.



Nové riziká

Noví poskytovatelia, ktorí vstupujú s modelmi sprostredkovania podobnými bankám, by boli vystavení známym rizikám v bankovníctve, kam patrí riziko likvidity, úverové riziko, trhové riziko atď., čo by následne ovplyvnilo celosystémové riziko. Zatiaľ čo väčšia konkurencia by mohla zvýšiť stabilitu z dlhodobého hľadiska, koncentrácia (najmä spojenie s veľkými tech hráčmi) by mohla viesť k vzniku nových inštitúcií, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali. Silnejšie zameranie na sprostredkovanie založené na transakciách by mohlo spôsobiť, že systém bude procyklickejší. Okrem toho môžu etablované banky podstúpiť väčšie riziko, aby konkurovali novým poskytovateľom. Spolupráca medzi veľkými technologickými firmami a etablovanými bankami by mohla predĺžiť sprostredkovateľské reťazce a posunúť ich smerom k modelu originate-and-distribute, čo vyvoláva obavy zo stimulov a rozloženia rizika.



Okrem finančného rizika prináša digitalizácia aj významné nefinančné riziká, a to ako pre banky, tak aj pre fintech a veľké technologické spoločnosti. Tieto riziká pramenia z niekoľkých faktorov: väčšia koncentrácia na poskytovanie základných služieb, ako je cloud computing, širšie využitie umelej inteligencie (AI) vo financiách, príliš automatizované alebo IT orientované služby, ktoré môžu byť náchylnejšie na kybernetické útoky, dôvera v technológiu, ktorá sa môže náhle stať zastaranou či falošný pocit bezpečia z nadmerného využívania poznatkov z umelej inteligencie.







Tri scenáre pre európske bankovníctvo v roku 2030

Nakoľko ovplyvnia finančné a nefinančné riziká celkovú úroveň rizika v systéme závisí od toho, ako budú v budúcnosti etablované banky interagovať s fintech a veľkými techn firmami. Vedci predostreli tri alternatívne scenáre pre finančný systém EÚ v roku 2030 ako základ pre diskusiu o vhodných politikách. Tieto tri scenáre nepokrývajú všetky možné cesty bankového systému EÚ do roku 2030, ale boli vybrané na základe ich dôsledkov pre interakciu bánk s finančnými a veľkými technologickými firmami a vplyvu digitálnych mien centrálnych bánk.



Scenár 1: Zavedené banky budú aj naďalej dominovať, udržia si svoju ústrednú úlohu pri tvorbe peňazí a finančnom sprostredkovaní. Agresívne musia čeliť konkurenčnej hrozbe prostredníctvom technologických adaptácií, akvizícií fintech spoločností a lobingu. Fintech sa naďalej zamerajú na špecifické medzery na trhu, zatiaľ čo veľkí tech hráči ponúknu platobné služby, ale nezískajú prístup k zúčtovaniu a platobným systémom centrálnej banky (môžu však spolupracovať s etablovanými bankami). Bankový systém sa obnovuje začlenením nových poskytovateľov a nových produktov.



Scenár 2: Zavedené banky svoju pôsobnosť obmedzujú, zatiaľ čo veľkí tech hráči ponúknu finančné služby prostredníctvom regulovaných dcérskych spoločností a ovládnu trh pôžičiek založených na transakciách s pevnými údajmi. Zavedené banky sa čoraz viac zamerajú na služby náročné na vzťahy, a to na trhu vyššej kategórie (investičné banky) aj nižšej kategórie (komunitné banky). Bankový systém sa zmenší, najmä preto, že stredné a malé banky už nie sú schopné využívať úspory z rozsahu. Tento scenár povedie k štrukturálnej zmene finančného systému.



Scenár 3: Vydávanie digitálnych mien retailových centrálnych bánk v rámci určitých modelov sprostredkovania vedie k veľmi odlišnej štruktúre finančného systému. Zavedené banky čelia vyšším nákladom na financovanie a volatilnejšej základni financovania, keďže tradične stabilná klientela z retailových vkladov prechádza, aspoň čiastočne, na digitálnu menu. Finančné sprostredkovanie sa vzďaľuje od etablovaných bánk, zatiaľ čo centrálna banka zohráva čoraz väčšiu úlohu ako sprostredkovateľ. Iní poskytovatelia finančných služieb (vrátane fintech a veľkých tech hráčov) ponúkajú na mieru šité a špecializované služby v oblasti pôžičiek, správy aktív a riadenia rizík. Tradičný bankový systém už neplní úlohu stabilnej kotvy.







Kľúčovou hnacou silou toho, ktorý z troch scenárov sa naplní, bude regulačná politika.



Globálna spolupráca by bola v tomto smere potrebná ešte viac, pretože väčšina finančných spoločností a veľkých technologických spoločností pôsobí v globálnom meradle bez trvalého sídla v jurisdikciách, v ktorých pôsobia. Činnosti finančného sprostredkovania veľkých technologických spoločností možno budú musieť byť oddelené, a preto poskytované prostredníctvom dcérskej spoločnosti, ktorá spadá do regulačného rámca. Táto politika môže vyžadovať zásadné organizačné zmeny vo veľkých firmách a môže to nakoniec znížiť príťažlivosť vstupu do podnikania vo finančnom sprostredkovaní. Rozšírené využívanie nefinančných poskytovateľov služieb môže patriť pod iný regulačný orgán (napr. telekomunikačný regulátor) a môže si vyžadovať rozšírenú spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v rôznych sektoroch a jurisdikciách. Keďže sa regulačné a legislatívne prístupy k platformovým spoločnostiam (veľkým tech firmám) na úrovni EÚ menia, takéto zmeny by mali zahŕňať úzku spoluprácu s regulačnými orgánmi finančného sektora.



Digitalizácia môže zvýšiť význam nefinančných rizík (mnohé z nich v súčasnosti zastrešujú operačné riziká) a môže sa vyžadovať presnejšie zohľadnenie týchto rizík v rámci obozretného podnikania. Týkalo by sa to aj zručností zamestnancov regulačných a dozorných orgánov.



Politické rozhodnutia o vydávaní digitálnych mien centrálnej banky pre retailových zákazníkov by museli starostlivo vyvážiť zvýšenie efektívnosti s akýmikoľvek rizikami stability, ktoré predstavuje súčasný finančný systém. Vydávanie digitálnych mien môže zákazníkom poskytnúť viac možností a viesť k väčšej konkurencii. Je však dôležité zvážiť strednodobé až dlhodobé dôsledky na štruktúru finančného systému z hľadiska efektívnosti a stability.



Vedci navrhujú posilniť podporný rámec pre riadny odchod a zníženie kapacity etablovaných bánk. Podľa každého z troch scenárov totiž budú čeliť zvýšenej konkurencii a ešte prísnejším ziskovým maržiam. To nevyhnutne povedie k tomu, že etablované banky znížia kapacitu a možno opustia trh, čo môže spôsobiť nestabilitu. Tento proces možno tiež proaktívne uľahčiť vyhýbaním sa vládnej podpore pre neživotaschopné banky, uľahčovaním fúzií, zmierňovaním prekážok pri odchode z trhu a likvidácii a dokončením bankovej únie.