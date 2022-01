Zdražovanie energií: Dopyt po zemnom plyne v Európe tento rok zrejme klesne

Zdroj: Strategic Culture Foundation;ČTK

Ako poznamenáva Mezinárodná energetická agentúra (IEA), zúfalé snahy o čo najrýchlejšiu defosilizáciu všetkých energetických zdrojov v Európe sa v mnohých krajinách začali presadzovať v nesprávny čas.

„Celosvetové úsilie o riešenie klimatických zmien vedie k rýchlej elektrifikácii mnohých koncových používateľov od dopravy až po priemysel, čo vedie k masívnemu nárastu dopytu po energii, ako aj k potrebe vyrábať čo najviac z obnoviteľných zdrojov. Výsledkom je dramatická transformácia energetických systémov na celom svete.“

Ako ukazuje nasledujúca mapa, východná Európa zostáva vo veľkej miere závislá od uhlia pri výrobe elektriny, zatiaľ čo zemný plyn je aj naďalej dominantným v dodávkach energie pre mnohé krajiny.



Dopyt po zemnom plyne v Európe tento rok zrejme klesne, jeho vysoké ceny totiž zvyšujú konkurencieschopnosť uhlia na výrobu elektriny. Vo svojej štvrťročnej správe o trhu s plynom to dnes uviedla Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). V minulom roku sa podľa nej spotreba plynu v Európe zvýšila o 5,5 percenta na 552 miliárd kubických metrov. Rast dopytu po zemnom plyne v Ázii by potom mohol spomaliť.



V tomto roku IEA očakáva V Európe pokles dopytu po zemnom plyne približne o 4,5 percenta na 527 miliárd metrov kubických, čiastočne v dôsledku zníženia spaľovania plynu v energetike. To by mohlo v porovnaní s minulým rokom klesnúť o šesť percent.



"Očakáva sa, že výroba elektriny z plynu bude klesať v súvislosti s výrazným rozvojom obnoviteľných zdrojov energie. Vysoké ceny plynu naďalej znižujú jeho konkurencieschopnosť voči uhliu pri výrobe elektriny," uviedla agentúra.



Ceny zemného plynu v Európe a v Ázii vlani vystúpili na rekordné hodnoty, v Spojených štátoch vzrástli na najvyššiu úroveň za posledných desať rokov. Prispela k tomu znížená ponuka, nízke zásoby, výpadky infraštruktúry a konkurencia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG). Ceny uhlia v Európe síce tiež stúpli, ale za nárastom cien plynu zaostali. Z hľadiska krátkodobých medzných nákladov je preto výhodnejšie využívať na výrobu elektriny uhlie. Vysoké ceny plynu podľa IEA pretrvajú do polovice roka. Potom by mohli klesnúť, ak sa zlepší dostupnosť dodávok.



Za zvýšenými cenami zemného plynu stoja nižšie dodávky z Ruska spolu s obavami z prerušenia dodávok v prípade sankcií proti Rusku. Európske krajiny, ktoré si môžu vybrať medzi spaľovaním plynu a uhlia, tento stav motivuje k využívaniu uhlia.