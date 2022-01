Urobíme maximum, aby odporúčania občanov z CoFoE boli realizované

dnes 13:16 -

Európska komisia (EK) musí byť pripravená, že po Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE) bude musieť tvoriť v niektorých ohľadoch novú politiku či právne normy. Uviedol to podpredseda EK Maroš Šefčovič, ktorý bol poverený riadením pracovnej skupiny pre zdravie v rámci CoFoE.

"Urobíme maximum pre to, aby sme to stihli ešte počas tohto volebného obdobia – sme niekde zhruba v polčase nášho mandátu. A to tak, aby bolo evidentné, že odporúčania občanov našli konkrétnu realizáciu," poznamenal Šefčovič.

Plenárne zasadnutie CoFoE v Štrasburgu pred týždňom zúžilo okruh občianskych odporúčaní, ktoré vyplynuli z dvoch už ukončených občianskych panelov. Šefčovič pre TASR spresnil, že ním vedená pracovná skupina pre zdravie zúžila občianske odporúčania z tejto oblasti na štyri tematické okruhy.

Ďalším krokom jeho pracovnej skupiny bude štruktúrovaná debata o vybraných témach vo februári. Súhrn záverov tejto skupiny potom doručí predsedom troch hlavných inštitúcií EÚ - Rady EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

"Ich úlohou bude ešte počas francúzskeho predsedníctva tieto závery prijať a navrhnúť ich ďalšie rozpracovanie. Za EK sme si dali politický záväzok, že len čo bude konferencia zakončená konkrétnymi výstupmi, tak urobíme všetko pre to, aby sme ešte v tomto volebnom období prišli s ich konkrétnou realizáciou," vysvetlil Šefčovič. Súčasný mandát eurokomisie vyprší v polovici roka 2024.