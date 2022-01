IEA očakáva tento rok v Európe pokles dopytu po plyne, cenovo ho vytláča uhlie

dnes 10:01 -

Dopyt po plyne na európskom trhu by mal tento rok klesnúť, keďže rastúce ceny komodity zvyšujú záujem energetických podnikov o uhlie. Uviedla to v najnovšej prognóze Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), ktorá zároveň očakáva, že v prípade Ázie sa tempo rastu dopytu po plyne spomalí.

V minulom roku predstavovala spotreba zemného plynu v Európe 552 miliárd kubických metrov (m3). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená rast približne o 5,5 %.

V najnovšej štvrťročnej správe o vývoji na trhu s plynom však IEA predpokladá, že v tomto roku klesne dopyt približne o 4,5 % na 527 miliárd m3. Čiastočne je za tým slabšie využitie plynu ako energetického zdroja pri výrobe elektriny, kde IEA počíta s tohtoročným poklesom o 6 %.

"Očakávame, že využitie plynu pri výrobe elektrickej energie tento rok klesne. Na jednej strane rastie podiel obnoviteľných zdrojov na produkcii elektriny, a navyše rastúce ceny plynu znevýhodňujú túto komoditu oproti uhliu," uviedla IEA.

Čo sa týka produkcie zemného plynu v Rusku, energetická agentúra očakáva mierny rast. Ako sa uvádza v správe IEA, v minulom roku predstavovala ruská produkcia zhruba 761 miliárd m3, tento rok IEA predpokladá približne 763 miliárd m3.

Napriek poklesu vývozu ruského plynu prostredníctvom plynovodov vo 4. kvartáli minulého roka, celkový export ruského plynu cez plynovody do Európy vrátane Turecka vlani vzrástol, a to o 4 %. Do samotnej Európskej únie sa však jeho export znížil o 3 %.

Na ázijskom trhu sa dopyt po plyne minulý rok zvýšil podľa IEA o 7 %. V raste by mal pokračovať aj v tomto roku, tempo rastu by sa však malo zmierniť a dosiahnuť zhruba 5 %. Dopyt Číny vyskočil vlani o 12 %, v roku 2022 však IEA počíta so spomalením rastu na približne 8 %.