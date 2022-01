Ak to bude potrebné, Fed môže zvýšiť sadzby až o 0,50 percentuálneho bodu

dnes 16:16 -

Americká centrálna banka by mohla pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb až o 0,50 percentuálneho bodu, ak by sa inflácia držala naďalej na vysokej úrovni. Povedal to prezident Federálnej rezervnej banky v Atlante Raphael Bostic.

Ako uviedol Bostic v rozhovore pre britský denník The Financial Times, aj naďalej počíta s tromi zvýšeniami úrokových sadzieb v tomto roku, každým o štvrť percentuálneho bodu, pričom k prvému by malo dôjsť v marci. Dodal však, že nevylučuje ani agresívnejší postup Federálneho rezervného systému (Fed), ak by nadchádzajúce ekonomické údaje ukázali, že je to potrebné.

To znamená zvyšovanie úrokových sadzieb na každom zo siedmich zostávajúcich zasadnutí Fedu v tomto roku, prípadne rozsah zvýšenia o 0,50 percentuálneho bodu. To by znamenalo dvojnásobok v porovnaní s bežným rozsahom zvyšovania úrokových sadzieb, čo je nástroj, ktorý americká centrálna banka nepoužila posledných zhruba 20 rokov.

"Na každom zasadnutí bude na stole každá z možností," povedal Bostic pre The Financial Times. "Ak by ekonomické údaje ukázali, že zvýšenie o 50 bázických bodov je nevyhnutné, prípadne by bolo vhodné, tak sa k tomu prikláňam. Ak by sa ukázalo, že zmysel má zvyšovanie sadzieb na každom z ďalších zasadnutí, potom nemám problém ani s tým," dodal Bostic.

Bosticove vyhlásenia sú v súlade s vyjadreniami šéfa Fedu Jeroma Powella po tohtotýždňovom zasadnutí centrálnej banky, ktorá ešte ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni, naznačila však, že k ich zvýšeniu by mohlo dôjsť v marci. Powell nevylúčil ani tvrdé kroky s cieľom zmierniť infláciu, ktorá sa dostala na najvyššiu úroveň za zhruba štyri desaťročia.