Ekonómovia zhoršili tohtoročnú prognózu rastu ekonomiky

S vysokou infláciou bude svetová ekonomika zápasiť aj tento rok. Poukazuje na to najnovšia prognóza ekonómov, ktorí zhoršili svoj pôvodný odhad vývoja globálnej ekonomiky. Dôvodom sú obavy z oslabenia dopytu a riziko, že úrokové sadzby budú rásť rýchlejšie, než sa pôvodne čakalo.

V najnovšom štvrťročnom prieskume agentúry Reuters vyše 500 oslovených ekonómov uviedlo, že svetová ekonomika vzrastie podľa nich tento rok o 4,3 %. Pred tromi mesiacmi ešte počítali s rastom o 4,5 % po 5,8-percentnej expanzii v minulom roku.

S oslabovaním rastu počítajú ekonómovia aj v ďalších rokoch. Odhadujú, že svetová ekonomika bude v roku 2023 rásť o 3,6 % a v roku 2024 o 3,2 %.

Zároveň uviedli, že tento rok očakávajú vyššiu než pôvodne predpokladanú infláciu vo väčšine zo 46 hodnotených krajín. Najnovšie odhady ekonómov predstavujú výraznú zmenu oproti ich prognóze z októbra. Vtedy väčšina z nich predpokladala, že vysoká inflácia bude iba prechodným javom.

Takmer 40 % zo skupiny ekonómov, ktorí odpovedali na ďalšiu otázku o rizikách pre svetovú ekonomiku, uviedlo, že za najväčšie riziko považujú práve infláciu. Takmer 35 % ako najväčší problém vidí nové varianty koronavírusu a zhruba 22 % príliš rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb. Ako ukázal januárový prieskum medzi ekonómami, až 18 z 24 najväčších centrálnych bánk by malo v tomto roku minimálne jedenkrát zvýšiť úrokové sadzby. V októbri ekonómovia očakávali, že tak urobí maximálne 11 bánk.

Britská Bank of England bola z najväčších centrálnych bánk prvou, ktorá od začiatku pandémie zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu a očakáva sa, že tak urobí opäť. Americká centrálna banka tento týždeň signalizovala, že k zvýšeniu úrokových sadzieb by malo dôjsť v marci po tom, ako ukončí program nákupu dlhopisov. S rastom úrokových sadzieb sa počíta aj v prípade kanadskej centrálnej banky. Naopak, väčšina ekonómov predpokladá, že Európska centrálna banka (ECB), ako aj japonská centrálna banka, so zvyšovaním úrokových sadzieb ešte počkajú.