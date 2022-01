Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 4. týždni 2022:

Washington 25. januára - Spojené štáty americké rokujú s kľúčovými krajinami a spoločnosťami vyrábajúcimi energie na celom svete, aby spoznali ich ochotu a schopnosť presmerovať dodávky do Európy, ak by to bolo potrebné v prípade ruskej invázie na Ukrajinu. Uviedli to v utorok vysokí predstavitelia administratívy prezidenta Joea Bidena, ktorí nechceli byť menovaní.

Washington 25. januára - Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok znížil prognózu rastu svetovej ekonomiky. Dôvodom sú problémy s dodávkami a zhoršovanie pandemickej situácie v niektorých rozvíjajúcich sa krajinách. V najnovšom výhľade World Economic Outlook počíta fond v tomto roku s rastom globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,4 % namiesto o 4,9 % ako predpovedal vlani v októbri. To predstavuje výrazné spomalenie v porovnaní s odhadovaným vlaňajším nárastom HDP o 5,9 %.

Dauha 26. januára - Katar by mohol presmerovať časť dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy, ak by konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou narušil dodávky ruského plynu. Bude však na to potrebovať pomoc zo strany USA, konkrétne, aby Američania presvedčili súčasných odberateľov plynu z Kataru, aby s presmerovaním dodávok súhlasili.

Washington 26. januára - Americká centrálna banka (Fed) ponechala úrokové sadzby blízko nuly, dala však najavo, že sa to čoskoro zmení, keďže situácia na trhu práce sa zlepšuje a inflácia pretrváva na vysokej úrovni. "Vzhľadom na silný trh práce a infláciu vysoko nad 2 % výbor predpokladá, že čoskoro bude vhodné zvýšiť úrokové sadzby," uviedol Federálny výbor pre otvorený trh (FOMC) po skončení prvého zasadnutia v tomto roku.

Brusel 27. januára - Európska únia (EÚ) začala vo štvrtok na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) právne konanie proti Čínskej ľudovej republike pre jej diskriminačné obchodné praktiky voči Litve, ktoré zasahujú aj iné vývozy z jednotného trhu EÚ. Európska komisia (EK) vo vyhlásení pre médiá uviedla, že kroky, ktoré sa zdajú byť diskriminačné a nezákonné podľa pravidiel WTO, poškodzujú vývozcov v Litve aj inde v EÚ, keďže sa zameriavajú aj na výrobky s litovským obsahom vyvážané z iných krajín eurobloku.

Washington 27. januára - Po poklese v roku 2020 o viac než 3 % sa americká ekonomika vrátila vlani k rastu, pričom jeho tempo dosiahlo najvyššiu úroveň od éry prezidenta Ronalda Reagana. Ako vo štvrtok informovalo americké ministerstvo obchodu, hrubý domáci produkt (HDP) USA vzrástol v minulom roku o 5,7 %. To je najvýraznejšie tempo rastu americkej ekonomiky od roku 1984, v ktorom rast dosiahol 7,2 %.

Tokio 28. januára – Japonská automobilka Toyota si minulý rok udržala pozíciu najväčšieho predajcu vozidiel na svete. Napriek problémom s nedostatkom čipov porazila Volkswagen druhý rok po sebe. Japonský automobilový gigant v piatok uviedol, že v roku 2021 predal takmer 10,5 milióna vozidiel, čo predstavuje nárast o 10,1 %. Nemecký rival Volkswagen ešte začiatkom mesiaca oznámil, že jeho predaj v roku 2021 klesol o 4,5 % na 8,9 milióna áut. To bol jeho najslabší výsledok za 10 rokov, keďže nedostatok čipov brzdil výrobu.

Wiesbaden 28. januára – Nemecká ekonomika v posledných troch mesiacoch vlaňajška medzikvartálne klesla viac, ako sa čakalo. Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v období október-december 2021 znížil o 0,7 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesne o 0,3 %. Ukázali to v piatok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis.