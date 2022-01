Z. Šebová: Na niektoré hrozby vieme v EÚ lepšie reagovať spoločne

dnes 19:16 -

Poslankyňa Národnej rady SR zo zdravotníckeho výboru Zuzana Šebová (Sme rodina) podporuje spoločné európske riešenia v oblasti zdravia, aj diskusiu o vytvorení Európskej zdravotnej únie (EHU). Zdôrazňuje ale potrebu poctivej debaty a podpory od občanov. Uviedla to pre TASR v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE), na ktorej sa hovorí aj o dobudovaní EHU. Tá by mala zlepšiť a zefektívniť reakcie na budúce hrozby.

Poslankyňa tiež pripomína, že zdravotná politika patrí do výlučnej kompetencie členských štátov. "A preto musíme mať pri Európskej zdravotnej únii veľmi jasne zadefinované rámce, čo áno a čo nie. A to všetko musí stáť na pevnom právnom základe. Nemenej dôležité je, aby Európska zdravotná únia mala jasnú podporu naprieč celou EÚ, aby obyvatelia od Lisabonu po Košice v maximálnej možnej miere rozumeli potrebe presunu určitých kompetencií z členských štátov do Bruselu," doplnila Šebová.

Pandémia nového koronavírusu podľa nej ukázala, že na niektoré hrozby vieme lepšie reagovať spoločne v rámci EÚ. "Asi nie je lepší príklad ako nákup vakcín. Ako jeden veľký spoločný európsky trh sme boli schopní negociovať s výrobcami vakcín a zabezpečiť najmodernejšie vakcíny medzi úplne prvými na svete. Je na mieste si povedať, že ako malé Slovensko by sme neboli schopní vyrokovať totožnú kvantitu a kvalitu vakcín, prípadne by nás to stále násobne viac," priblížila poslankyňa.

Oceňuje aj prínosy spoločných európskych riešení pri podpore výskumu, prevencie alebo pri presadzovaní nových moderných trendov v oblasti verejného zdravia.

"V oblasti zdravia existujú bez pochyby oblasti, ktoré si vyžadujú európske riešenia, ktoré nám pomôžu lepšie reagovať pri budúcich výzvach. Je preto úplne prirodzené, že Brusel prichádza s iniciatívou na Európsku zdravotnú úniu," povedala pre TASR Šebová.