Investujete alebo len špekulujete?

Na prvý pohľad to nedáva zmysel. Prečo by niekoho vzrušovalo, keď by videl, ako niečo, čo vlastní, sa prepadá nižšie? Pretože mu to dáva možnosť reinvestovať úrok/dividendy a pridať nový kapitál za zvýhodnené ceny. Ak máte dostatočne dlhý časový horizont a diverzifikované portfólio, nákup za nižšie ceny zvýši váš potenciál dlhodobého výnosu. To je dôvod, prečo krach akciového trhu je vlastne to najlepšie, čo sa môže mladým investorom prihodiť.



Ako zistíte, či je váš investičný časový horizont dostatočne dlhý?



Držanie akcií na jeden deň alebo týždeň je asi to isté, ako keď si hodíte mincou. Ak je váš časový rámec len takýto krátky, nemáte ten luxus v možnosti čakania na návratnosť akcií a akýkoľvek pokles by vás mal riadne znervózniť.



Na rozdiel od toho, držanie akcií na 20-30 rokov nikdy neprinieslo negatívny výnos, dokonca ani pre investorov, ktorí nakupovali na vrchole v roku 1929 a držali ich počas Veľkej hospodárskej krízy. Vzhľadom na tieto šance by dlhodobí investori mali byť nadšení, keď sa akcie začnú predávať. A čím skôr sa výpredaj uskutoční, tým lepšie.







Dôkazy sú nespochybniteľné: veľké peniaze v investovaní sa nezarábajú krátkodobými výkyvmi, ale veľkými pohybmi, ktoré prichádzajú len s trpezlivosťou a časom. Čím dlhšie akcie držíte, tým viac času máte na zloženie a tým vyššie sú vaše potenciálne výnosy.







To neznamená, že krátkodobé obchodovanie nemôže byť občas ziskové s potenciálom veľkých ziskov. Index S&P 500 vzrástol počas svojho najlepšieho obchodného dňa v histórii o 17 %. Ale ak ste si náhodou dokázali načasovať takýto dokonalý obchod, najpravdepodobnejšie je, že zato nevďačíte svojej zručnosti, ale šťastiu.



Skutočná zručnosť tkvie v tom, že dokážete sporiť a investovať dostatočne dlho na to, aby sa v konečnom výsledku minimalizovala úloha šťastia. Na rozdiel od náhodných krátkodobých ziskov ide o opakovateľný proces.

Jednou z príťažlivosti krátkodobého obchodovania je predstava, že straty sú obmedzené. Vo všeobecnosti to platí, ale len do určitého bodu. Strata za najhorší deň v akciách (-20 %) je oveľa nižšia ako za najhorší mesiac (-43 %) alebo najhorší rok (-71 %). Ale po piatich rokoch sa tento trend začína obracať a o 20 rokov bol najhorší výnos v skutočnosti pozitívny.





Najhorší 30-ročný kĺzavý výnos indexu S&P 500 je +559 %. To zodpovedá celkovému ročnému výnosu 6,5 %. A to za obdobie, ktoré zahŕňalo veľkú hospodársku krízu aj druhú svetovú vojnu. Vyplýva z toho jasné ponaučenie: nárastom času držania na desaťročia, namiesto niekoľkých dní, môžete skutočne výrazne znížiť riziko zlého výsledku.

Keď nabudúce dôjde na akciovom trhu k veľkému poklesu, skúste sa zamerať na svoje emócie, či budete mať pocit vzrušenia, alebo naopak vás to privedie do pomykova. Odpoveď vám napovie, či investujete alebo iba špekulujete.