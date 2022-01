Flash analýza: Nálada v našej ekonomike sa v januári mierne zlepšila

Zdroj: 365bank

Pod januárový nárast optimizmu sa podpísal hlavne rast dôvery v sektore služieb a medzi spotrebiteľmi. K zlepšeniu nálady ale došlo aj v obchode a v stavebníctve. Naopak, k miernemu zhoršeniu sentimentu došlo medzi priemyselníkmi.

Sentiment v službách a medzi spotrebiteľmi sa zlepšil, v priemysle naopak zhoršil

Priaznivejší vývoj bol v januári zaznamenaný predošetkým v sektore služieb. Bolo to dané tým, že podnikatelia očakávajú zlepšenie budúceho dopytu. Pod to sa podpísalo hlavne zrušenie protipandmických opatrení, na základe čoho mohli podikatelia opäť otvoriť svoje prevádzky, reštaurácie či hotely. Výraznejšie sa v januári zlepšila aj ekonomická nálada medzi našimi spotrebiteľmi. Našinci boli optimistickejší hlavne čo sa týka očakávaného vývoja nezamestnanosti, ale aj svojej finančnej situácie a celkového hospodárskeho vývoja.



Mierne sa zlepšil aj ekonomický sentiment v maloobchode. Obchodníci hodnotili pomerne optimisticky aktuálny vývoj, k čomu dopomohlo hlavne uvoľňovanie protipandemických opatrení. Optimistickejší boli v januári aj podnikatelia v stavebníctve, a to napriek tomu, že odvetvie je sužované nedostatkom stavebného materiálu a jeho rastúcimi cenami.



Na druhej strane sa ale zhoršila nálada medzi našimi priemyselníkmi, keďže očakávajú v ďalších mesiacoch pokles objednávok a aj produkcie. Pod tento zhoršený vývoj sa podpisuje nedostatok materiálov na trhu a tým súvisiace odstávky výroby v podnikoch.

Ekonomická nálada ovplyvnená surovinovou krízou aj pandémiou

Setiment v priemysle je ovplyvňovaný hlavne materiálovou krízou, ktorá sužuje globálnu ekonomiku. Tá sa prejavuje nedostatkom materiálov a komponentov, ktorých ceny preto výrazne rastú. Očakávame, že prvý polrok 2022 bude pre globálnu ekonomiku náročný, keďže trhy bude stále trápiť nedostatok materiálov. Situácia by sa mohla začať upokojovať v druhom polroku 2022.



Na slovenskú ekonomiku má najmarkantnejší dopad čipová kríza, ktorá trápi hlavne automobilový priemysel a výrobcov elektroniky. Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastov, ktoré sa využívajú vo väčšine odvetví. Trh hlási aj problémy s nedostatkom ocele, hliníka, plechov, kovov, dreva, skla, papiera a aj stavebných materiálov.

Ako sa bude ďalej vyvíjať sentiment v našej ekonomike?

Očakávame, že v ďalších mesiacoch sa nálada v našej ekonomike môže opäť zhoršiť, a to vzhľadom na pretrvavajúcu materiálovú krízu, ale aj tretiu vlnu pandémie. K zatváraniu prevádzok a obchodov ale už zrejme v tejto vlne nedôjde, takže nálada v službách by sa mohla vyvíjať priaznivejšie. Na druhej strane ale variant omikron môže spôsobiť problémy s výrobou v podnikoch, nakoľko v karanténe či na PN môže zostať naraz veľa zamestnancov.



Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank