Slováci pocítia v roku 2022 výrazne nižší rast cien energií ako EU

dnes 15:49 -

Ceny energií pre domácnosti v Európskej únii narástli za celý rok 2021 o dramatických 26 %. A predpovede pre aktuálny rok hovoria ešte o rýchlejšom cenovom raste. Domácnosti na Slovensku sú v porovnaní s inými štátmi EÚ v oveľa lepšej situácii. V minulom roku ceny elektriny aj plynu klesli a pre rok 2022 bude rast cien výrazne pomalší ako v EÚ, keď má cena plynu na základe rozhodnutí ÚRSO narásť o maximálne 23 % a cena elektriny o 15 %. Vyplýva to z najnovších údajov Eurostatu a rozhodnutí ÚRSO.



Ceny energií začali rásť od marca 2021

Podľa analýzy brokera CapitalPanda začali ceny energií v Európskej únii prvýkrát medziročne rásť v marci 2021 (+4,3 %) po tom, ako vo februári ešte klesli o 1,7 %. Od marca sa rast cien energií zrýchlil, na prelome septembra a októbra 2021 dosiahol viac ako 20 % a v decembri už 23 %. Celoročne tak energie v EÚ zdraželi v priemere o 26 percent. Hoci energie tvoria len 9,5 % spotrebného koša priemerného občana EÚ, k nárastu inflácie na decembrových 5 % prispeli najväčším dielom. Nárast ostatných položiek spotrebného koša sa pohyboval od 2,4 % (služby) po 4,6 % (nespracované potraviny).



„Dôvodom prudkého rastu cien energií v druhom polroku je kombinácia nedostatočnej zaplnenosti zásobníkov pred nástupom zimy a rastúceho dopytu po energii spôsobeného hospodárskym oživením po uvoľnení protiepidemických opatrení,“ hodnotí situáciu Jozo Perić, hlavný analytik CapitalPanda.



Kým niekde ceny rástli, na Slovensku klesali

V Európe boli v roku 2021 vo vývoji cien energií výrazné rozdiely, ktoré odzrkadľujú rôzny stupeň liberalizácie cien energií a spôsobu regulácie. Napríklad podľa Spolkového zväzu pre energetiku a vodné hospodárstvo (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW) zaplatila priemerná nemecká domácnosť v minulom roku (január až november) za elektrinu o necelých šesť percent, avšak za plyn až o takmer 26 percent viac ako rok predtým. Podľa Rakúskej energetickej agentúry vzrástli ceny elektriny pre domácnosti v Rakúsku za rovnaké obdobie o 10,2 % a ceny plynu o 20,4 %.



Vývoj na Slovensku je presne opačný. Podľa Štatistického úradu SR mali slovenské domácnosti počas celého roka 2021 výhodu medziročne lacnejších cien energií. Ceny plynu sa celoročne znížili o takmer 10 % a ceny elektriny v porovnaní rokov 2021 a 2020 klesli o 4,3 %. Práve medziročný pokles cien energií utlmil celkové výdavky na bývanie, ktoré vlani na Slovensku vzrástli len o 1,3 %.



V Čechách ceny ako na hojdačke

Vývoj cien energií v Českej republike bol v minulom roku ako na hojdačke. V prvom polroku 2021 elektrina zlacnela o 2,1 %, zatiaľ čo plyn pre domácnosti už zdražel, avšak len o 0,7 %. V ďalších mesiacoch potom podľa Českého štatistického úradu prišiel rýchlejší pokles cien týchto komodít a v septembri dosiahol -2,3 % (elektrina) a -4,7 % (plyn). V októbri ceny elektriny a zemného plynu otočili a medziročne vzrástli (o 3,1, resp. 2,6 %), avšak už v novembri a decembri opäť klesli (elektrina pre domácnosti o 15 percent a plyn o necelých osem percent. Ide však o dočasný efekt, keďže v novembri a decembri sa prejavilo dočasné zrušenie dane z pridanej hodnoty.



V roku 2021 najviac zdraželi energie v Pobaltí, Nemecku a Holandsku

Aj keď je podrobný prehľad vývoja cien elektriny a plynu pre domácnosti v jednotlivých krajinách EÚ zatiaľ k dispozícii len za prvý polrok 2021, novšie čiastkové údaje (vrátane údajov o inflácii v jednotlivých krajinách) naznačujú, že najvyššiemu nárastu cien počas celého roka 2021 čelili domácnosti v pobaltských štátoch, nasledovaných Nemeckom a Holandskom.







Ceny v roku 2022 budú v priemere o 54 % vyššie ako v roku 2020

V roku 2022 sa teda dá očakávať, že ceny energií pre domácnosti v EÚ budú naďalej rásť a pravdepodobne sa rast zrýchli, a to najmä v krajinách, kde bola v minulom roku dočasne zrušená alebo znížená daň z pridanej hodnoty. Podľa nedávnej analýzy Bank of America zaplatí priemerná európska domácnosť v tomto roku za energie o 54 % viac ako v roku 2020.