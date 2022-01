Obavy akciových trhov sa napĺňajú. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Fed zvýši sadzby rýchlejšie

Guvernér Fedu Jerome Powell nevylúčil možnosť zvyšovania sadzieb na každom zasadnutí. Do konca roka ich ostáva ešte 7. Trhové očakávania sú nastavené na štyri zvýšenia sadzieb. „Máme dosť priestoru na ich zvýšenie bez toho, aby došlo k poškodeniu pracovných miest,“ povedal Powell na tlačovej konferencii po zasadnutí. Fed má v úmysle v marci prvýkrát zdvihnúť sadzby od vypuknutia pandémie. O bilancii budú diskutovať na nasledujúcich dvoch stretnutiach. Podľa guvernéra sú inflačné riziká stále zvýšené a situácia je „o niečo horšia“ ako v decembri. Fed očakáva obnovenie dodávateľských reťazcov v druhej polovici roka. Akcie vo všeobecnosti vnímajú zvyšovanie úrokových sadzieb negatívne. Dôvodom je, že sa zvyšujú náklady dlhu. Ak si boli doposiaľ americké firmy schopné požičať za takmer nulové úroky, po novom to už také lacné nebude. Zvyšovanie sadzieb by malo pokračovať aj v roku 2023 a cieľ Fedu môže byť až pri 2 %.







Klesajú aj európske akcie

Európske akciové trhy majú za sebou najhorší mesiac od vypuknutia pandémie. Ak sa v posledných januárových dňoch nič zásadnejšie nezmení, indexy budú uzatvárať s viac ako 5-percentnou stratou. Dôvodom je viacero. Prvým je výborná výkonnosť v minulom roku, ktorá bola vysoko nadpriemerná a takpovediac investori si už dopredu „prejedli“ výnosy. Druhým faktorom je nepochybne rast geopolitického napätia na rusko-ukrajinských hraniciach. Riziko ozbrojeného konfliktu vo všeobecnosti neprospieva finančným trhom a inak tomu nie je ani teraz. Tretím dôvodom je už vyššie spomínané zvyšovanie sadzieb v USA, ktoré sa skôr či neskôr prenesie aj do Európy. Aktuálny pokles amerických akcií so sebou ťahá aj tie európske a globálnemu sentimentu sa široké indexy len ťažko vyhnú. Keď rastie averzia k riziku, rizikové aktíva, akými akcie sú, strácajú na hodnote.







Dáta, ktoré zaujmú investorov

Nový týždeň prinesie viacero zaujímavých výsledkov. Počas celého týždňa budú v Číne oslavy nového lunárneho roka. Časť čínskych akcií môže byť obmedzená na likvidite. Vo štvrtok zasadne ECB, ktorá už bude mať v ruke stredajšie dáta európskej inflácie a vieme, akým smerom sa vybral americký Fed. Bude zaujímavé sledovať komentár guvernérky k novým dátam aj k hrozbe ozbrojeného konfliktu. Záver týždňa ukončia dáta z amerického trhu práce NFP. Report odkryje počet nových pracovných miest, rast platov, ale aj mieru nezamestnanosti v USA.