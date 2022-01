V roku 2021 nakúpili Slováci kryptomeny za 25 miliónov eur

dnes 10:46 -

V roku 2021 bol o kryptomeny najväčší záujem v ich histórii. Trh s nimi narástol niekoľkonásobne. Slováci za týmto trendom nezaostávali a podľa prieskumu slovenskej krypto spoločnosti Fumbi sa počet používateľov zvýšil minimálne o 400 %.

Na základe štatistík spoločnosti Fumbi za rok 2021 vzrástol celkový záujem o kryptomeny o viac ako 400 % v porovnaní s rokom 2020. Počas minulého roka investovali Slováci do kryptomien viac ako 25 miliónov eur.

“Rok 2021 bol doteraz pre kryptomeny najvýznamnejším rokom. Dosiahli sme nové cenové maximá nielen pri Bitcoine, ale aj pri dalších kryptomenách. Celkovo trh rástol v desiatkách percent až dosiahol hodnotu 2,5 bilióna eur. Aj keď záver roka bol v znamení klesania, tak u Slovákov záujem pretrvával a ku koncu roka sme evidovali celkové investície za viac ako 25 miliónov eur,” hovorí Juraj Forgács, CEO a zakladateľ spoločnosti Fumbi.

Kto na Slovensku investuje?

Podľa dát spoločnosti Fumbi sa v roku 2021 rozloženie žien a mužov investujúcich do kryptomien veľmi nezmenilo. Stále je pomer 80:20 v prospech mužských používateľov. Toto odzrkadľuje aj celosvetový jav, pretože vo svete tiež investujú do kryptomien väčšinou muži, aj keď percento žien pomaly narastá.

Dáta zároveň hovoria o tom, že kryptomeny nie sú len doménou pár oblastí a väčších miest - používatelia sú zastúpení rovnomerne po celom Slovensku a pochádzajú zo všetkých krajov, z väčších aj z menších miest.

Z výsledkov prieskumu, ktorý si spoločnosť Fumbi objednala u prieskumnej agentúry, vyplýva, že najviac majú záujem investovať do kryptomien prevažne muži v strednom či mladšom veku. Prevažne sú to ľudia s rodinou a so stredným a vyšším príjmom.

O spoločnosti Fumbi

Fumbi Network je slovenská krypto-investičná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2018 a získala už vyše 80 000 používateľov na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku. Možnosť využiť potenciál rýchlo rastúceho odvetvia kryptomien prináša širokej verejnosti, pretože maximálne zjednodušuje spôsob investovania - nielen pohodlným nákupom, ale aj tým, že používatelia nemusia riešiť nákup a využívanie vlastných peňaženiek.

Všetky kryptomeny zakúpené cez spoločnosť Fumbi sú v priamom vlastníctve používateľov a uskladnené sú prostredníctvom platformy Ledger Vault, čo je jedno z najdôveryhodnejších a najlepších riešení úschovy kryptomien na svete.

Pre verejnosť je príťažlivé aj to, že cez Fumbi sa dá začať investovať do kryptomien už so sumou 50 €.

