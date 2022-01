Rast cien dovozu do Nemecka sa v decembri mierne spomalil

dnes 9:31 -

Tempo rastu cien dovozu do Nemecka sa v decembri 2021 mierne spomalilo, no aj napriek tomu zostalo veľmi vysoké. Dôvodom bolo najmä zdraženie energií. To signalizuje, že spotrebiteľská inflácia v najväčšej ekonomike eurozóny by si mala tiež udržať veľké tempo. Informoval o tom v piatok spolkový štatistický úrad Destatis.

Podľa štatistík sa ceny dovozu do Nemecka v decembri zvýšili medziročne o 24 %. To bol o niečo menší nárast ako o 24,7 % v novembri, čo bolo najväčšie tempo od októbra 1974.

Hlavný tlak na rast dovozných cien aj naďalej pochádzal z cien energií, ktoré v decembri stúpli medziročne o 135 %, z toho ceny plynu vyskočili o 267,5 %, ropa zdražela o 65,3 % a uhlie o 54,3 %. Náklady na elektrinu vzrástli o 408,8 %. Bez cien energií sa nemecké dovozné ceny v decembri medziročne zvýšili o 13 %.

K nárastu cien importu prispeli aj kapitálové produkty, ktorých ceny stúpli o 4,9 %, motorové vozidlá (3,9 %), poľnohospodárske komodity (24,2 %), najmä zelená káva (70,4 %) a obilie (34,9 %).

V medzimesačnom porovnaní sa dovozné ceny zvýšili len veľmi mierne, o 0,1 %.

Za celý rok 2021 vzrástli ceny dovozu do Nemecka v priemere o 13,5 % po poklese o 4,3 % v roku 2020, pričom najviac k tomu nárastu prispeli energie.