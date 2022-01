Podniky prejavili veľký záujem o informácie k priamo riadeným fondom EK

dnes 18:01 -

Podniky a inštitúcie prejavili veľký záujem o informácie, ako čerpať prostriedky na podporu digitalizácie. Na informačnom dni k priamo riadeným programom Európskej komisie (EK), ktorý zorganizovalo tento týždeň Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), sa zúčastnilo 118 zástupcov firiem, inštitúcií, samospráv aj neziskového sektora. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor rezortu.

Na online webinári odpovedali zástupcovia ministerstva na otázky k priamo riadeným programom Digitálna Európa a CEF Digital (nástroj na prepájanie Európy). Na roky 2021-2027 vyčlenila EK pre celú EÚ sumu viac ako 9,5 miliardy eur. Aktuálne je otvorených viac ako 30 výziev. Zapojiť sa do nich dá do 22. februára 2022, prípadne do 22. marca 2022.

"Slovenské podniky a inštitúcie majú veľkú šancu získať prostriedky na nasadzovanie inovácií a využívanie pokročilých digitálnych technológií. Práve tie sú zásadným predpokladom na úspech slovenských firiem na globálnom trhu," poznamenala šéfka MIRRI Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že EK už vyhlásila prvé výzvy.

Rezort spomenul, že malé a stredné podniky sa počas webinára najviac zaujímali o témy posilnenia kybernetickej bezpečnosti a o tému, ako zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu zavádzaním umelej inteligencie a internetu vecí.

Samosprávy a štátne inštitúcie mali záujem najmä o informácie, ako sa zapojiť do výziev, ktoré im umožnia zvýšiť digitálne zručnosti svojich zamestnancov.

"Chcem zástupcov podnikov aj inštitúcií vyzvať, aby nabrali sebavedomie a začali využívať možnosti na financovanie svojich projektov z priamo riadených európskych programov. Táto podpora sa netýka iba korporácií a veľkých podnikov, využiť ju môžu aj malé startupy či firmy," vyhlásila Remišová.