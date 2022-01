Vojnový scenár: Prerušenie dodávok ruského plynu by malo vážne dôsledky na ekonomiku EÚ

Zdroj: ČTK

Eskalácia napätia medzi Západom a Ruskom kvôli Ukrajine vyvolala obavy ohľadom dodávok ruského plynu do Európy. To prinútilo Európsku komisiu (EK) a Spojené štáty k skúmaniu možností alternatívnych dodávok.

Ak by Rusko zastavilo všetky dodávky plynu, musela by EÚ podľa inštitútu Bruegel zvýšiť dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) a zároveň zaviesť opatrenia na obmedzenie spotreby, napríklad uzávierky tovární. Simone Tagliapietra z inštitútu Bruegel upozornil, že tento vývoj by mal zásadný vplyv na ekonomiku. "Takýto vojnový scenár by pre Európu znamenal ťažké a nákladné rozhodnutia na zvládnutie situácie," vyhlásil.

Rastúce ceny plynu v posledných mesiacoch viedli k rastu nákladov európskych domácností ak obmedzovaniu produkcie v niektorých odvetviach, ktoré sú na plyne závislé. Ruské dodávky pokrývajú zhruba 40 percent spotreby plynu v EÚ. V prípade veľmi chladnej zimy a prerušenia ruských dodávok od februára by sa podľa inštitútu Bruegel mohli zásobníky plynu v EÚ do konca marca vyprázdniť.

Ak by dodávky ruského plynu boli prerušené aj cez budúcu zimu, bolo by zvládnutie situácie pre EÚ ešte ťažšie. EÚ by musela prikročiť k ďalšiemu obmedzovaniu spotreby plynu, čo by mohlo znamenať zvyšovanie produkcie energie z uhlia, teda vyššie emisie oxidu uhličitého, či odklad plánovaného odstavenia zostávajúcich jadrových elektrární v Nemecku. A to by bolo politicky citlivé rozhodnutie.