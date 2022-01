Flash analýza: Výrobné ceny kvôli materiálovej kríze naďalej prudko rastú

Zdroj: 365bank

Prvý polrok 2022 bude pre globálnu ekonomiku stále náročný, a to ako z pohľadu pandémie, tak aj z pohľadu surovinovej krízy. Nedostatok materiálov bude trápiť svetové trhy minimálne počas prvých dvoch kvartálov tohto roka. Situácia by sa mohla začať upokojovať v druhom polroku 2022.



Na slovenskú ekonomiku má najmarkantnejší dopad čipová kríza, ktorá trápi hlavne automobilový priemysel, ale zasahuje aj ostatné odvetvia vrátane výrobcov elektroniky. Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastového granulátu, ktorý sa využíva vo väčšine odvetví. Trh hlási aj problémy s nedostatkom ocele, hliníka, plechov, kovov, dreva, skla, papiera a aj stavebných materiálov.



Zvyšovanie cien výrobných vstupov a stavebných materiálov sa deje nielen vo svete, ale aj u nás. Vidieť to aj na dátach Štatistického úradu SR. Podľa indexu cien vo výrobnej sfére (PPI inflácia) sa ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh v decembri medziročne zvýšili až o14,5 %. Dvojciferné tempo rastu pritom dosiahli už tretí mesiac po sebe. Za celý minulý rok priemyselné ceny v priemere medziročne vzrástli o 5,5 %. Aj medzimesačne, teda v porovnaní s novembrom, sa v decembri priemyselné ceny zvýšili, a to o 0,9 %.



V rámci priemyselnej výroby najvýraznejšie medziročne rástli ceny ropných produktov (až o 68 %), chemických výrobkov (o 51 %), kovov a kovových výrobkov (o cca 32 %) a drevených a papierových výrobkov (o zhruba 18 %). Vidíme, že ide o tie produkty, ktorých výroba je poznačená nedostatkom surovín na globálnom trhu. Prudko rastú aj ceny stabených materiálov, a to až o 23 %. To spôsobuje, že aj opravy a rekonštrukcie bytov nás vychádzajú o dosť drahšie. A samozrejme sa takto zvyšujú aj náklady na výstavbu novostavieb, čo spôsobuje zdražovanie nehnuteľností.

Rastúce priemyselné ceny tlačia nahor aj spotrebiteľskú infláciu

Rastúce ceny priemyselných výrobkov tlačia nahor aj konečné ceny pre sporebiteľov. Decembrová inflácia dosiahla medziročný rast až o 5,8 %.

Akú infláciu ďalej očakávame?

Očakávame, že rast priemyselných cien bude výrazný aj v nasledujúcich mesiacoch, pod čo sa bude naďalej podpisovať surovinová kríza. Zvyšovať sa bude aj spotrebiteľská inflácia, ktorá môže v úvodných mesiacoch tohto roka atakovať aj úroveň 7 %. Za celý rok 2022 bude priemerná inflácia ešte vyššia ako vlani, a bude sa pohybovať v rozmedzí 5 až 6 %.

