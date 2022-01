AHRS vyzýva na zníženie DPH pre gastroprevádzky, znamenalo by to výraznú pomoc

dnes 12:46 -

Vláda by sa mala čo najskôr zaoberať návrhom na zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastroprevádzky, ktorý bol predstavený ako súčasť daňovo-odvodovej reformy. Vyzýva na to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) spolu so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry. Považujú to za systémový nástroj, ktorý podnikateľom pomôže.

Podnikatelia v gastrosektore uvítali otvorenie prevádzok začiatkom tohto roka, a to aj napriek dočasným obmedzeniam a opatreniam. Napriek otvoreniu je však podľa nich situácia v gastre a cestovnom ruchu stále kritická. Výrazný pokles návštevníkov a tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou aj naďalej pociťujú gastroprevádzky po celom Slovensku. Podnikatelia tak okrem dlhov z posledných dvoch rokov čelia aj prudkému rastu nákladov na energie, rastu cien potravín a nápojov a požiadavke zamestnancov na zvýšenie mzdy. Toto sa podľa nich nevyhnutne prejaví na raste cien všetkých jedál a nápojov v ponuke, čo následne spôsobí ďalší pokles návštevnosti.

"Zníženie sadzby DPH pre gastroprevádzky je systémový nástroj a predstavuje výraznú pomoc pre podnikateľov, ktorí ju potrebujú práve v čase, kedy majú otvorené prevádzky, no čelia výraznému poklesu návštevnosti. Zníženie sadzby DPH prispeje k zmierneniu nárastu cien v reštauráciách, čo spôsobí vyššiu návštevnosť a vyššiu spotrebu a vytvorí priestor pre prilákanie zamestnancov vyššími mzdami," poznamenal prezident AHRS Marek Harbuľák.

Výrazné problémy pritom evidujú najmä v prihraničných oblastiach Slovenska, kde si klienti môžu vybrať, v ktorej krajine budú relaxovať a Slovensko je z tohto pohľadu nevýhodnou destináciou. "Prevádzkovatelia v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách čelia okrem výrazného poklesu turistov a návštevníkov aj tvrdej cenovej konkurencii na poľskej strane Tatier a nielen tam. Znížená sadzba DPH na gastroslužby by bola pre nás začiatkom obnovy po dvoch extrémne náročných rokoch," zdôraznil predseda Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Martin Novotný.

Zástupcovia asociácie aj regionálnych združení sú pripravení pokračovať v odbornej diskusii k prijímaniu opatrení na pomoc podnikateľom v tomto odvetví. Obrátili sa opäť na predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) s požiadavkou o stretnutie a pokračovanie rokovania, ktoré zvolal premiér v závere decembra 2021, za účasti ministrov a štátnych tajomníkov príslušných rezortov k riešeniu kritickej situácie.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR prednedávnom pre TASR uviedlo, že zníženie DPH na gastroslužby podporuje. Považuje to totiž za systémové opatrenie. Rezort dopravy však poukázal na to, že takáto zmena je v gescii ministerstva financií.