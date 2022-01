Prvý panel hodnotiacej konferencie sa venoval demografickej rozmanitosti

dnes 12:01 -

Účastníci prvej panelovej diskusie v rámci konferencie s názvom Občianska Európa – Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) diskutovali o demografickej rozmanitosti občanov, ktorí sa do konferencie zapájajú.

Digitálnu platformu CoFoE, v rámci ktorej môže ktokoľvek vyjadriť svoj názor na fungovanie EÚ, používajú na Slovensku aj v drvivej väčšine členských štátov najmä muži.

Ako poznamenala sociologička Oľga Gyárfášová, pôsobiaca na Univerzite Komenského, na diskusiách o politike na internete sa spravidla zapájajú viac muži. CoFoE však získava názor občanov viacerými spôsobmi vrátane občianskych panelov a iných podujatí, kde majú značné zastúpenie aj ženy.

Gyárfášová tiež pripomenula pravidelný reprezentatívny prieskum Eurobarometer, kde je možné "odkontrolovať reprezentativitu" názorov. K téme reprezentácie a demografie však sociologička ponúkla aj kritiku, a to v súvislosti so zapojením menšín. "Myslím si, že by sme nemali hovoriť len o Slovákoch a priznať si, že Slovensko je multietnický štát a že menšiny by nemali z tohto dialógu vypadnúť," vysvetlila.

Nedostatočné zapojenie do CoFoE najmä rómskej menšiny na Slovensku kritizoval napríklad aj europoslanec Peter Pollák, pripomenula moderátorka panelu Barbara Zmušková, editorka portálu EURACTIV Slovensko.

Generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí ministerstva zahraničných vecí Tomáš Kozák vysvetlil, že Slovensko ku konferencii pristupovalo neutrálne a riadilo sa "princípom otvorenosti". Slovenská vláda si podľa neho dala záležať, aby občanom žiadnu tému "nevsugerovala" a umožnila im, nech prídu s vlastnými témami. "Mnohé štáty to spravili inak, vlády prichádzali s vlastnými pozíciami, ovplyvnili občanov," povedal.

"K marginalizovaným skupinám jedlo slovo, otvorenosť. Je tu digitálna platforma, je tu dotazník, ktorý je k dispozícii, oslovili sme politické strany a záujmové združenia na diskusiu, niektoré reagovali, niektoré nie," vysvetlil Kozák. Zároveň dodal, že CoFoE ešte neskončí a ministerstvo je otvorené "týmto diskusiám".

Zmušková poznamenala, že takýto neutrálny prístup síce možno nevsúva občanom témy, ale môže vyústiť do toho, že sa do diskusie budú zapájať stále tí istí ľudia.

Slovenská občianska delegátka CoFoE Zuzana Hozlárová tiež upozornila, že prístup k digitálnym platformám nie je v rôznych slovenských komunitách jednotný, na čo organizátori konferencie v Bruseli nemysleli.

"Nie všetci, hlavne na Slovensku, majú možnosť sa prihlásiť do tejto digitálnej platformy, musím však povedať, že Slovensko si nastavilo aktivity na národnej úrovni tak, aby sme oslovili aj týchto občanov vrátane oslovovania ľudí priamo na ulici," priblížila.

Konferenciu Občianska Európa – Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy v Bratislave otvoril ráno minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ.