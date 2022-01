Fed ponechal úrokové sadzby blízko nuly, čoskoro však pôjdu nahor

dnes 21:03 -

Americká centrálna banka (Fed) ponechala úrokové sadzby blízko nuly, dala však najavo, že sa to čoskoro zmení, keďže situácia na trhu práce sa zlepšuje a inflácia pretrváva na vysokej úrovni.

"Vzhľadom na silný trh práce a infláciu vysoko nad 2 % výbor predpokladá, že čoskoro bude vhodné zvýšiť úrokové sadzby," uviedol Federálny výbor pre otvorený trh (FOMC) po skončení prvého zasadnutia v tomto roku. Zároveň zopakoval, že napriek variantu omikron ekonomická aktivita v USA pokračuje v posilňovaní.

Aj keď presný dátum zvyšovania úrokových sadzieb Fed nezverejnil, očakáva sa, že k ich zvýšeniu by malo prísť v marci. V danom mesiaci by sa mal skončiť program nákupov dlhopisov a ako zástupcovia Fedu uviedli, najskôr chcú ukončiť tento program. FOMC v stredu potvrdil, že program nákupu dlhopisov ukončí začiatkom marca, čo znamená, že k prvému zvýšeniu úrokových sadzieb od začatia pandémie nového koronavírusu by mohlo dôjsť zhruba o šesť týždňov.