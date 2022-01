Prečo sa snažíme premeniť ekonómiu na odvetvie psychológie?

Zdroj: Mises Institute

dnes 0:47

Behaviorálna ekonómia sa objavila z dôvodu nespokojnosti s neoklasickou teóriou týkajúcou sa spotrebiteľských volieb. V neoklasickej teórii sú jednotlivci prezentovaní tak, ako keby mali v hlave pevne nastavenú škálu preferencií. Behaviorálni ekonómovia zastávajú názor, že je to nereálne. Aby bol mainstreamový rámec realistickejší, zastávajú názor, že je potrebné zaviesť psychológiu do ekonómie.



Predpokladá sa, že emocionálny stav jednotlivca je hlavným faktorom v jeho rozhodovacom procese. Ak sa spotrebitelia stanú optimistickejšími, pokiaľ ide o budúcnosť, bude to dôležitá správa pre firmy v súvislosti s ich investičnými rozhodnutiami. Podľa behaviorálnych vedcov to, či sú spotrebitelia vo všeobecnosti trpezliví alebo netrpezliví, určuje, či sú alebo nie sú dnes naklonení míňať alebo šetriť. Ak budú trpezlivejší a viac ušetria, môže to generovať prostriedky na nové investičné projekty podnikateľov.



Behaviorálni ekonómovia zdôrazňujú dôležitosť osobnosti. Impulzívni ľudia sú s väčšou pravdepodobnosťou netrpezliví a nedokážu si dobre šetriť na dôchodok. Odvážni ľudia s väčšou pravdepodobnosťou riskujú a s väčšou pravdepodobnosťou budú hazardovať. Vyvstáva otázka, či behaviorálna ekonómia rieši problém nezmenených spotrebiteľských preferencií a prezentuje spotrebiteľov ako skutočných ľudí a nie ako ľudské stroje.



Kľúčom je definícia toho, čo sú ľudské bytosti. Podľa behaviorálnej ekonómie ľudia nie sú racionálni v tom zmysle, že pri rôznych rozhodnutiach používajú rozum. Tvrdia, že kľúčovou hybnou silou spotrebiteľských rozhodnutí sú emócie. Nositeľ Nobelovej ceny Vernon Smith v tejto súvislosti tvrdí: „Ľudia radi veria, že dobré rozhodovanie je dôsledkom používania rozumu a že akýkoľvek vplyv, ktorý môžu mať emócie, je v rozpore s dobrými rozhodnutiami."



Ak odmietnete dôležitosť rozumu, môžete zaobchádzať s ľudskými bytosťami ako s predmetmi. Podľa tohto spôsobu myslenia sa ľudské konanie neriadi rozumom, ale vonkajšími faktormi, ktoré pôsobia na jednotlivcov. Pomocou daného podnetu potom možno pozorovať rôzne ľudské reakcie a vyvodzovať najrôznejšie závery ohľadom sveta ekonomiky.

Odmietaním dôležitosti ľudského rozumu behaviorálni a experimentálni ekonómovia zaobchádzajú s ľuďmi ako so zvieratami. Niektorí z experimentálnych ekonómov dokonca robia rôzne experimenty na holuboch a potkanoch, aby overili rôzne tvrdenia mainstreamovej ekonómie.



Psychológia je dôležitou súčasťou behaviorálnej a experimentálnej ekonómie na základe toho, že ľudské konanie a psychológia sú vzájomne prepojené disciplíny. Medzi ekonómiou a psychológiou je však výrazný rozdiel. Psychológia sa zaoberá obsahom koncov. Ekonómia však vychádza z predpokladu, že ľudia sa správajú účelovo. Nezaoberá sa konkrétnym obsahom rôznych cieľov. Ekonómia sa zaoberá akýmkoľvek cieľom a formálnymi dôsledkami skutočnosti, že ľudia majú ciele a využívajú prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov. V dôsledku toho je ekonómia oddelenou disciplínou od psychológie. Zavedením psychológie do ekonómie sa zničí všeobecnosť teórie.



Ak sú preferencie konštantné, potom je možné tieto preferencie stlačiť do matematickej formulácie, teda želania ľudí zachytiť pomocou vzorca. Toto je označované mainstreamovou ekonómiou ako užitočná funkcia. Je zrejmé, že ľudia menia svoj názor, takže nie je prekvapujúce, že behaviorálni ekonómovia „objavili“, že správanie skutočných ľudí sa systematicky odchyľuje od správania ľudského stroja, ako ho zobrazuje mainstreamová ekonómia.



Ľudia sa venujú rôznym činnostiam. Môžu manuálne pracovať, riadiť autá, chodiť po ulici alebo stolovať v reštauráciách. Charakteristickým znakom týchto činností je, že všetky sú účelové. Ďalej môžeme určiť význam týchto aktivít. Manuálna práca môže byť pre niektorých ľudí prostriedkom na zarábanie peňazí, čo im následne umožňuje dosahovať rôzne ciele, ako je nákup potravín alebo oblečenia. Stravovanie v reštaurácii môže byť prostriedkom na nadviazanie obchodných vzťahov. Vedenie auta môže byť prostriedkom na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Ľudia fungujú v rámci cieľov a prostriedkov, na zabezpečenie cieľov používajú rôzne prostriedky. Z vyššie uvedeného môžeme usúdiť, že činy sú vedomé a účelové. Platia aj rôzne závery, ktoré sú odvodené z týchto vedomostí o vedomom a cieľavedomom konaní, z ktorých vyplýva, že nie je potrebné ich podrobovať rôznym laboratórnym testom, ako sa to robí v experimentálnej ekonómii. Pre niečo, čo je istým poznaním, nie je potrebné žiadne empirické testovanie.



Behaviorálni a experimentálni ekonómovia, ako napríklad nositeľ Nobelovej ceny Vernon Smith, však odmietajú názor, že ľudské činy sú vedomé a účelové.

Účelné konanie znamená, že ľudia posudzujú alebo hodnotia rôzne prostriedky, ktoré majú k dispozícii, vzhľadom na ich ciele. Individuálne ciele stanovujú štandard pre ľudské hodnotenia a tým aj voľby. Výberom konkrétneho cieľa si jednotlivec stanovuje aj štandard hodnotenia rôznych prostriedkov.







Ak je mojím cieľom poskytnúť svojmu dieťaťu dobré vzdelanie, potom preskúmam rôzne vzdelávacie inštitúcie a ohodnotím ich v súlade s mojimi informáciami o kvalite vzdelávania, ktoré tieto inštitúcie poskytujú. V tomto prípade môj štandard hodnotenia týchto inštitúcií je mojím cieľom, ktorým je poskytnúť môjmu dieťaťu dobré vzdelanie.



V každom okamihu majú ľudia množstvo cieľov, ktoré by chceli dosiahnuť. To, čo obmedzuje dosahovanie rôznych cieľov, je nedostatok prostriedkov. Akonáhle sa teda sprístupnia ďalšie prostriedky, je možné splniť väčší počet cieľov a životná úroveň ľudí sa zvýši.



Ďalším obmedzením pri dosahovaní rôznych cieľov je dostupnosť vhodných prostriedkov. Aby som uhasil svoj smäd na púšti, potrebujem vodu. Diamanty v mojom vlastníctve mi v tomto smere nepomôžu. Rámec prostriedku a cieľa je podstatou každého ľudského konania, či už je konanie v súlade s tým, čo sa považuje za racionálne správanie, alebo nie.



Tým, že behaviorálna ekonómia spochybňuje predstavu, že rozum je hlavnou schopnosťou riadiť ľudské konanie, zdôrazňuje dôležitosť emócií ako kľúčového faktora ľudského konania. Prostredníctvom psychologickej analýzy odborníci v behaviorálnej ekonómii údajne preukázali, že správanie ľudí je iracionálne a položili základy pre zavedenie vládnych kontrol na „ochranu“ jednotlivcov pred ich vlastným iracionálnym správaním.