Práca z domu: Ako znížiť spotrebu energie a byť celý deň doma

Pred takmer dvoma rokmi začiatok ochorenia COVID-19 prinútil spoločnosti implementovať programy práce na diaľku. Časom sa ukázalo, že tento spôsob, ktorý bol pred rokom 2020 len slabo využívaný, dokáže ponúknuť profit pre obe strany.



Avšak od prvého roka pandémie po dnešok sa výrazne zmenil faktor, ktorý ovplyvňuje všetkých. Sú to vyššie ceny energií. Z tohto dôvodu je práve teraz obnovenie práce na diaľku pre mnohé domácnosti problematické a spôsobuje vyššie náklady, ktoré v ťažkých časoch nie je vôbec jednoduché zvládať. V tomto smere sa oplatí držať jednoduchých stratégií, aby tento typ práce bol pre pracovníkov aj naďalej výhodný.



Všetka práca na diaľku zahŕňa spotrebu energie navyše. Preto bude počas pracovného dňa potrebné znížiť spotrebu zvyšku spotrebičov v domácnosti. Programovateľné alebo časované zástrčky, bezdrôtové alebo Wi-Fi termostaty a aplikácie domácej automatizácie môžu pomôcť znížiť spotrebu domácich spotrebičov a spotrebovať len to, čo je nevyhnutné na prácu.



Plánovanie pracovného dňa a udržiavanie rutiny

Hlavným aspektom je vedieť, že práca na diaľku má tiež svoj harmonogram. Jej akékoľvek predĺženie povedie k zvýšeniu účtu za elektrinu a kúrenie. Preto je potrebné pokúsiť sa zvládnuť pracovné povinnosti v stanovenom čase. Dôsledný postup vám umožní zvýšiť produktivitu a maximálne využiť pracovný čas. Navyše, keďže odpadá dochádzanie do práce, optimalizuje a zvyšuje sa dostupný voľný čas. Dodržiavajte rovnaký rozvrh, aký používate pri odchode do práce, vrátane raňajok, osobnej hygieny a oblečenia. Udržiavajte aktívny biorytmus a prispôsobuje telesnú teplotu obvyklému režimu.







Spotreba energie pri práci z domu

Je dôležité mať na pamäti, že spotreba elektriny počas pracovného času doma sa pripočítava k dennej spotrebe. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité byť prísny. Prísny v harmonogramoch a vybavení, ktoré sa bude používať. Snažte sa zabezpečiť, aby boli počítače, nabíjačky, tablety, mobilné telefóny atď. úplne odpojené, keď nepracujete, aby ste sa vyhli fantómovej spotrebe. Vhodné je tiež racionálne využívať osvetlenie cez LED stolné lampy, ak nie je potrebné mať cez deň zapnuté hlavné osvetlenie.



Využite denné svetlo

Na teplotnej úrovni je jedným z najúčinnejších tipov maximálne využitie prirodzeného osvetlenia a slnečného žiarenia. Napriek zime vonku, dokážu slnečné lúče vždy vytvoriť teplo na fasáde a stenách. Snažte sa mať v pracovnom priestore čo najviac prirodzeného svetla, aby ste znížili spotrebu elektriny a využili výhody latentného tepla. Ochrana okien vonkajšími roletami zabraňuje stratám tepla generovaného kúrením v miestnostiach, ktoré sa nebudú používať a kam slnko nezasvieti. V prípade potreby umelého osvetlenia je LED technológia najefektívnejšia a navyše je ľahko programovateľná z viacerých aplikácií.







Lepšie, energeticky úsporné spotrebiče

Pokiaľ je to možné, snažte sa používať spotrebiče s vysokou energetickou účinnosťou (A+++). Aj keď sú počiatočné náklady zvyčajne vyššie, ide o zaujímavú investíciu, ak sa bude časom teleworking predlžovať. V osvetlení aj pri prevádzke zariadení je potrebné pokúsiť sa vypnúť všetky elektronické zariadenia, keď sa nepoužívajú alebo na konci pracovného dňa. Zástrčky nabíjačiek a udržiavanie elektronických zariadení a malých spotrebičov v pohotovostnom režime môže súčtom mnohých hodín vytvárať zbytočnú spotrebu bez toho, aby ste si to uvedomovali.



Domáce práce, mimo špičky

Činnosti je potrebné prispôsobiť fakturačným a odberným pásmam. Či už máte paušálnu sadzbu za elektrinu a plyn alebo nie, najlepšie je analyzovať vaše spotrebiteľské návyky, aby ste urobili úpravy, ktoré vám umožnia spotrebovať energiu v tých najvýhodnejších časoch. Keď ste doma, môžete si naplánovať varenie a upratovanie. Plánovaním môžete racionalizovať používanie spotrebičov a zabrániť tak raketovému nárastu sumy na účte.







Udržujte potrebnú teplotu

Aby sa znížila spotreba vykurovania, najdôležitejšie je udržiavať príjemnú a stabilnú teplotu. Na tento účel možno použiť programovateľné termostaty alebo časovo programovateľné zástrčky pre elektrické zariadenia. V zime je vhodné udržiavať teplotu v miestnosti medzi 21 a 23ºC. Ak je potrebné vetrať, nesmie pri tom byť rozdiel teplôt väčší ako 10ºC oproti teplote ovládanej termostatom. Náhla zmena teploty by navyše mohla spôsobiť zdravotné problémy. Odporúča sa, aby nikdy neklesla pod 14-15ºC. Kúrenie musíte naprogramovať tak, aby jeho spustenie bolo efektívne. Napríklad mierne vyvetrajte na 15-20 minút a potom naprogramujte kúrenie na komfortnú teplotu. Ak potrebujete mať cez deň teplo a využívate len jednu alebo dve miestnosti, môžete optimalizovať spotrebu tak, že kúrenie zapnete len vtedy a tam, kde je to potrebné.



Spotreba, sadzby a prehodnotenie faktúr

K úspore energie prispieva výber sadzieb, ktoré najlepšie vyhovujú pracovnému dňu, aktivitám a predovšetkým potrebnému výkonu. Pre výpočet potrebného výkonu stačí zrátať spotrebu spotrebičov, ktoré máte doma. Po získaní týchto informácií (a v prípade nesúladu s aktuálnou zmluvnou spotrebou/výkonom) je potrebné požiadať o zníženie alebo zvýšenie výkonu. To pomôže upraviť ceny spotrebu na účte.