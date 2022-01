Niektorí superboháči sú ochotní platiť vyššie dane, ale spoločnosť si nemôže dovoliť byť na nich závislá

Zdroj: france24;the conversation

dnes 0:28

Dňa 19. januára 2022 približne 100 najbohatších ľudí sveta vyhlásilo, že nastal čas, aby si vlády zobrali viac z ich peňazí. V otvorenom liste uviedli, že ich osobné bohatstvo by sa malo použiť na zlepšenie verejného zdravia a zníženie extrémnej chudoby.



Pdo list s názvom „In Tax we Trust“ sa podpísalo 102 mimoriadne bohatých jednotlivcov. Signatári listu – ktorý bol výsledkom spoločnej iniciatívy skupín na presadzovanie rovnosti Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity a TaxMeNow – uviedli, že súčasné daňové systémy nie sú „spravodlivé“.„Zatiaľ čo svet prešiel za posledné dva roky obrovským množstvom utrpenia, v skutočnosti sme počas pandémie zaznamenali nárast nášho bohatstva. Len málokto z nás môže úprimne povedať, že platíme svoj spravodlivý podiel na daniach.“ V liste sa ďalej píše: „Obnovenie dôvery si vyžaduje zdanenie bohatých. Svet, každá jeho krajina, musí žiadať, aby bohatí platili svoj spravodlivý podiel. Zdaňte nás, bohatých, a zdaňte nás teraz.“



List sa objavil krátko po tom, čo Oxfam zverejnil správu, v ktorej podrobne uvádza, ako pandémia prehĺbila majetkovú nerovnosť na celom svete. Podľa správy jedinečné okolnosti pandémie priviedli ďalších 160 miliónov ľudí do chudoby, zatiaľ čo 10 najbohatších ľudí sveta zdvojnásobilo svoj majetok. Výskum Credit Suisse zistil, že celosvetový počet milionárov vzrástol v roku 2020 na 56,1 milióna, čo predstavuje nárast o 5,1 milióna za rok.



To, čo spôsobuje majetkovú nerovnosť, sú zvyčajne kapitálové aktíva, ako sú nehnuteľnosti a firmy, ktoré účinne chránia svojich vlastníkov pred ekonomickými otrasmi. Daň z bohatstva by mohla výrazne znížiť nerovnosť, ale veľmi závisí od toho, či zachytí tieto aktíva do svojej pôsobnosti, a existujú aj iné reformy súčasných daní, ktoré by sa dali zaviesť jednoduchšie. V roku 2021 pandémia poskytla argentínskej vláde katalyzátor na zavedenie jednorazovej dane z bohatstva pre občanov s majetkom v hodnote viac ako 200 miliónov pesos (1,7 milióna eur), ktoré sa majú použiť na opatrenia v boji proti Covidu.



Čo si teda máme myslieť o tejto zjavne veľkorysej výzve? Mohlo by to skutočne znamenať zlom na progresívnejší daňový systém, alebo je to PR cvičenie za ktorým stojí väčší tlak a kritika?



Sociálne médiá umožnili zosmiešňovať, spochybňovať a kritizovať tých najbohatších na svete spôsobom, ktorý nikdy nebol možný v časoch Johna D. Rockefellera alebo Henryho Forda. Holandský historik Rutger Bregman sa v roku 2019 stal internetovou senzáciou, keď vyzval účastníkov Svetového ekonomického fóra v Davose, aby „prestali hovoriť o filantropii a začali hovoriť o daniach“. Dodal: „Mám pocit, ako keby som bol na hasičskej konferencii a nikomu nie je dovolené hovoriť o vode.“







Tieto druhy otvorených výziev poukazujú na výrazný posun v myslení o hodnote miliardárov a potrebe dane z bohatstva. Pri pozornejšom čítaní listu totiž máte pocit, že bol motivovaný rovnako pragmatizmom ako morálkou. Výstižne končí varovaním: „História vykresľuje dosť pochmúrny obraz toho, ako vyzerá koniec extrémne nerovných spoločností... sú to dane alebo vidly. Počúvajme históriu a vyberajme múdro.“



Možno by sme mali byť opatrní, dokonca obozretní, keď sa najbohatší na svete rozhodnú, že je čas na zmenu. V liste nie je zmienka o globálnych pracovných podmienkach, ktoré sú rozhodujúce pre vytváranie extrémneho bohatstva, ani o tom, či je vôbec niekedy skutočne zaslúžené.



Existuje tiež skutočnosť, že očividne filantropické činy môžu byť tiež použité na uprednostnenie bohatstva dobrodincov pred posilnením tých, ktorým má pomôcť. Slávne charitatívne organizácie často chránia superbohatých pred rôznymi daňami a zároveň im poskytujú veľkú mieru kontroly nad tým, kto čo v spoločnosti dostane.



Verejné uznanie miliardárov, že by mali byť zdaňovaní viac, sa javí ako jasné uznanie, že je potrebná zmena, pokiaľ ide o riešenie problémov globálnej nerovnosti, zdravia a zmeny klímy. Dalo by sa to však považovať aj za ďalší príklad toho, čo sa označuje za „prebudený kapitalizmus“ – pokus ľudí primárne zodpovedných za rôzne sociálne problémy prezentovať sa ako hrdinovia veľkorysého riešenia. Že vlastne takto odvracajú vážnejšie otázky, či si demokratická spoločnosť so zdieľanou prosperitou a ekologickou udržateľnosťou skutočne môže dovoliť miliardárov.







Iný prístup je považovať samotnú existenciu miliardárov za symptóm neúspešného ekonomického systému, a nie za oslavu jeho úspechu. Znamená to zásadne prehodnotiť, odkiaľ pochádza bohatstvo a hodnota, a nahradiť „kult generálneho riaditeľa“ v prospech alternatívnych hnacích síl inovácií a pokroku, akými sú verejné investície a ľudská práca. Znamená to tiež prevziať moc späť od nesmierne bohatých a rozšíriť demokratický hlas, ktorý majú ľudia na svojich pracoviskách a v komunitách.



Prinútiť miliardárov, aby platili vyššie dane, je preto len jedným z mnohých možných krokov. Zásadnejšie transformácie by mohli zahŕňať základný garantovaný príjem vedúci k budúcnosti bez potreby pracovať, vzostup sociálnej ekonomiky, ktorej cieľom je uprednostniť ľudí pred ziskom, alebo posun smerom k „ekonomike znižovania rastu“, z ktorej by mohla mať úžitok planéta. A aby boli všetci menej závislí na rozmaroch superbohatých.