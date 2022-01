SŠHR pri nákupoch testov neporušila zákon, Rada ÚVO zmenila pôvodné rozhodnutie

dnes 17:01 -

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zmenila pôvodné rozhodnutie úradu z leta minulého roka, podľa ktorého Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR porušila pri nákupe testov na ochorenie COVID-19 zákon o verejnom obstarávaní. Predseda ÚVO, podpredseda a jeden externý člen rady sa však so záverom preskúmania pôvodného rozhodnutia nestotožnili, informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

"Rada úradu zmenila rozhodnutie prvého stupňa, podľa ktorého bol porušený zákon o verejnom obstarávaní. Úrad na prvom stupni vychádzal z posudku odborníka z Karlovej univerzity. Podľa rozhodnutia prvého stupňa SŠHR uzavrela zmluvu s úspešným uchádzačom v rozpore so zákonom. Podľa úradu úspešný uchádzač predložil test, ktorý nesplnil požiadavky súťaže," uviedla Zvončeková.

Rada sa s týmto záverom úradu nestotožnila. Podľa nej SŠHR vyhodnotila ponuku úspešného uchádzača v súlade so zákonom, a preto rozhodnutie úradu zmenila tak, že pri vyhodnotení ponúk zákon porušený nebol. "Tu však treba dodať, že so záverom rady sa nestotožnili traja členovia - predseda, podpredseda a jeden externý člen rady," dodala hovorkyňa. Aj podľa nich mala SŠHR vyhodnocovať test úspešného uchádzača v kontexte všetkých informácií, ktoré mala k dispozícii, a keby to tak urobila, tak by tohto uchádzača nemohla označiť za úspešného.

Hmotné rezervy mali podľa týchto členov rady tiež odoslať výsledok o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom a následne počkať 16 dní do podpisu zmluvy. "SŠHR to však neurobila a tak podľa týchto troch členov porušila zákon, pričom to podľa nich mohlo mať vplyv na výsledok súťaže, keďže im nedala možnosť brániť sa," dodala pre TASR Zvončeková.