Paris Hilton investuje do kryptomien od roku 2016, vo veľkom vsádza na NFT a metaverse

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:54 -

„Skutočne v nich verím,“ povedala pre CNBC dlhoročná spoločenská a mediálna osobnosť, ktorej nadšenie pochádza zo šiestich rokov investovania do kryptomien.



Hilton nezverejnila, koľko investovala do kryptomien, ale hovorí, že začala investovať do bitcoinu a etherea v roku 2016. V tom čase mal jeden bitcoin hodnotu okolo 1 000 dolárov a ether okolo 10 dolárov, podľa údajov Coin Metrics. Dnes majú hodnotu viac ako 38 000 USD a 2 640 USD.



Hilton v novembri pre The Guardian povedala, že prvýkrát začala investovať do kryptomien po tom, čo sa „spriatelila“ so zakladateľmi ethereum, decentralizovanej počítačovej platformy, ktorá produkuje ether, menu, v ktorej sa obchoduje väčšina NFT. Teraz, dokonca aj uprostred nedávneho výpredaja na trhu s kryptomenami, počas ktorého bitcoin aj ether stratili približne 50 % svojej trhovej hodnoty zo svojich historických maxím v novembri, je Paris Hilton stále optimistická. „Verím, že digitálne meny opäť určite stúpnu, práve teraz som, ako sa hovorí, nakúpila počas prepadu.”



„Buy the dip“ sa vzťahuje na koncept nákupu aktíva potom, čo jeho cena klesla, s vierou, že v budúcnosti opäť vzrastie. Investiční experti varujú, že do kryptomien by ste mali investovať iba peniaze, ktoré ste ochotní stratiť. Nakúpiť, pretože cena klesla, by nemalo byť vaším jediným dôvodom. Skôr treba zvážiť používanie kryptoaktív ako uchovávateľa hodnoty a rastúcu mieru akceptácie kryptomien na celom svete.



Pokiaľ ide o NFT, Paris Hilton vytvorila svoj prvý v roku 2019 a predala ho v marci 2020 na charitu, pričom na tohtoročnom slávnostnom odovzdávaní cien NFT vyhrala „Best Charity NFT“ . V apríli 2021 uviedla na trh svoju vlastnú kolekciu NFT v rámci ktorej predávala jednu s názvom „Ikonická krypto kráľovná“ za 1,1 milióna dolárov v étheri. Rada ich aj nakupuje, pre The Guardian povedala, že vlastní viac ako 150 NFT. Nedávno sa dokonca pripojila k platforme NFT Origin Protocol ako investor a strategický poradca, ktorý pomáha ľuďom vydávať ich vlastné NFT a predávať ich na platforme stránky.







Paris Hilton hovorí, že vytváranie umenia – ako napríklad NFT – je pre ňu určitou formou terapie. „Vidím NFT ako budúcnosť umenia,“ hovorí a poznamenáva, že v tradičnom umeleckom svete umelci len zriedka dostanú možnosť sekundárneho predaja, ako je to často v prípade NFT. Ako hovorí, jej ďalšia zbierka NFT sa zameria na jej životný príbeh vrátane všetkých jeho dobre známych vrcholov a pádov. Hilton v posledných rokoch otvorene hovorila o údajnom zneužívaní, ktoré ako tínedžerka zažila na internátnej škole v Utahu, a o tom, ako si to vyžiadalo daň v jej živote.



NFT tiež idú ruka v ruke s metaverse, sieťou 3D virtuálnych svetov, kde ľudia môžu pracovať, hrať sa a objavovať. A miestom, kde sa mnohí tešia na prezentáciu svojich zbierok NFT. Paris Hilton hovorí, že sa o tento koncept zaujíma už roky, ešte predtým, ako sa Facebook premenoval na Meta a rozžiaril svet podnikania s metaverse. V roku 2017 som už „vyvíjala celý tento „Parížsky svet“, kde ma ľudia mohli sledovať ako DJ-ku a prísť si zatancovať,“ hovorí. Paris World sa nakoniec stal základňou na platforme hernej spoločnosti Roblox, ktorá bola spustená v októbri. Počas uplynulého Silvestra Hilton použila Paris World na usporiadanie svojej prvej metaverse párty. Virtuálne zhromaždenie bolo v tú noc dvakrát väčšie ako dav na Times Square v New Yorku, hovorí. „Pomyslela som si, že aké to bolo úžasné, a pritom to bola len beta verzia. Možnosti sú skutočne nekonečné,” dodáva celebrita.