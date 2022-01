Rekonštrukciu piatich objektov DSS Slatinka v Lučenci ukončia do konca roka

dnes 14:16 -

Rekonštrukcia piatich objektov Domova sociálnych služieb (DSS) Slatinka v Lučenci, ktorá odštartovala vlani v marci, by mala byť ukončená do konca tohto roka. Na transformáciu zariadenia z inštitucionálneho na komunitné získalo DSS z európskych zdrojov takmer 2,3 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.

DSS Slatinka poskytuje sociálnu starostlivosť zdravotne postihnutým klientom, ktorí boli v minulosti umiestnení v priestoroch kaštieľa na okraji Lučenca. Po dokončení aktuálneho projektu sústredí zariadenie svojich klientov do piatich kompletne zrekonštruovaných domov v rôznych lokalitách mesta i v susednej obci Vidiná.

"Sociálne služby v našom zariadení poskytujeme 85 prijímateľom. Téme prechodu ku komunitným službám sa venujeme dlhodobo. Už od roku 2008 sa klienti postupne začali z kaštieľa sťahovať do menších domov a vlastných bytov, v ktorých bývajú so svojimi partnermi a priateľmi, čím sa nesmierne zvýšila kvalita ich života. Tieto priestory však neboli prispôsobené potrebám týchto ľudí. To má vyriešiť práve prebiehajúca rekonštrukcia," priblížila riaditeľka DSS Renáta Šimová.

Projekt deinštitucionalizácie DSS spočíva v rekonštrukcii ubytovacích priestorov pre klientov zariadenia, v rámci prác ide o výmenu strešných konštrukcií, zateplenie objektov, zmenu vnútornej dispozície domov a kompletnú rekonštrukciu ich interiéru. Nové priestory budú bezbariérové a jednotlivé domy budú pozostávať maximálne z dvoch ubytovacích jednotiek. V každej z nich bude bývať najviac šesť osôb.

Proces transformácie DSS ku komunitným sociálnym službám má priniesť zdravotne postihnutým občanom podporu pri návrate do ich prirodzeného prostredia a spoločenského života. Dopomôcť má tiež k vytvoreniu podmienok na využívanie bežne dostupných verejných služieb a nadväzovaniu sociálnych kontaktov v komunite. Takmer 3,3 milióna eur na obdobný projekt získal z európskych zdrojov i DSS Ladomerská Vieska v okrese Žiar nad Hronom, kde by s prácami chceli začať v polovici tohto roka.

"Som veľmi rád, že projekty deinštitucionalizácie domovov na Slatinke a v Ladomerskej Vieske sa podarilo obnoviť po tom, ako ich bývalé vedenie župy zastavilo. V obidvoch prípadoch boli spracované nové žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Obidva projekty boli úspešné a získali prostriedky na rekonštrukciu a výstavbu nových objektov sociálnych služieb," doplnil predseda BBSK Ján Lunter.