dnes 19:16 -

Nedostatok polovodičov bude ďalej pretrvávať. Na príčine je predovšetkým kapacita ich výroby. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo obchodu s odvolaním sa na výsledky prieskumu medzi výrobcami a odberateľmi polovodičových čipov.

Ministerstvo tiež vyhlásilo, že "v najbližších týždňoch zapojí priemysel do riešenia problémov. Preskúma aj tvrdenia o nezvyčajne vysokých cenách".

"Dopyt po čipoch je vysoký. Stále stúpa," povedala novinárom ministerka obchodu Gina Raimondová a dodala, že dopyt je teraz približne 20 % nad úrovňou v roku 2019. "V tomto prieskume nie je veľa dobrých správ," dodala.

Na dobrovoľnom prieskume v dodávateľskom reťazci sa vlani na jeseň zúčastnilo 150 spoločností. Anketa potvrdila, že „existuje výrazný, pretrvávajúci nesúlad v ponuke a dopyte po čipoch a respondenti nepredpokladajú, že by sa problém v nasledujúcich šiestich mesiacoch stratil“.

Ministerstvo dodalo, že tzv. medián, teda priemerná zásoba čipov pre odberateľov klesla zo 40 dní v roku 2019 na menej ako 5 dní v roku 2021. Táto úroveň vystavuje americké firmy riziku odstavenia výroby v prípade prerušenia dodávok, upozornilo ministerstvo obchodu.

Zistenia z prieskumu tak podčiarkujú, akej neistote firmy čelia uprostred globálneho nedostatku kľúčových čipov, čo už prinútilo niektoré z nich znížiť výrobu a prispelo k pokračujúcemu prudkému rastu inflácie.

Prezident Joe Biden chce investovať 52 miliárd USD (46,15 miliardy eur) do domáceho výskumu a výroby polovodičov, no zatiaľ čo americký Senát už schválil príslušný návrh zákona, Snemovňu reprezentantov to ešte len čaká.

"Dodávateľský reťazec polovodičov zostáva krehký a je nevyhnutné, aby Kongres schválil financovanie čipov čo najskôr," uviedla ministerka Raimondová, podľa ktorej jediným riešením na vyriešenie tejto krízy z dlhodobého hľadiska je vybudovanie domácich výrobných kapacít.

Automobilový priemysel a priemysel zdravotníckych pomôcok sú sektory, ktoré najviac zasiahli problémy s nedostatkom čipov. Prerušenie výroby v automobilovom priemysle zohralo úlohu pri minuloročnom náraste cien nových aj ojazdených áut aj pri zrýchľovaní inflácie.

Vysoké tempo rastu inflácie v USA, ktoré v decembri dosiahlo 7 %, spôsobuje problémy prezidentovi Bidenovi. Zároveň podnietilo americkú centrálnu banku, aby naznačila, že je pripravená zvýšiť úrokové sadzby z nuly už v marci aj neskôr v priebehu roka.

Biely dom sa snažil povzbudiť americké podniky, aby investovali do domácej výroby čipov. Biden ocenil plán Intelu investovať 20 miliárd USD do novej výroby čipov. Produkcia v dvoch závodoch spoločnosti v štáte Ohio sa však začne najskôr v roku 2025.