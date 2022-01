Ako sa dokážeme opäť postaviť na nohy? Lyžiarske strediská bojujú o prežitie kvôli meniacim sa cestovným obmedzeniam 

Zdroj: businesstimes;the conversation

Alpy už dlho robia z Európy top svetovú lyžiarsku destináciu, no toto odvetvie sa musí popasovať s skľučujúcimi prekážkami klimatických zmien. Globálne otepľovanie je jedným z najviditeľnejších prejavov klimatickej zmeny, preto už aj lyžiarske strediská oznámili cieľ – uhlíkovú neutralitu k dosiahnutiu ktorého čoraz viac využívajú zelenú elektrinu.



Ďalšou veľkou výzvou pre tento sektor je starnutie generácie, ktorá zbožňovala lyžovanie. Túto vášeň už totiž natoľko nezdieľajú mladšie generácie. Odborníci tvrdia, že sa zatiaľ nenašiel spôsob, ako pritiahnuť mladých ľudí 21. storočia, ktorí nechcú stráviť tri dni padaním, kým okúsia, o čom vlastne lyžovanie je.

Ale asi najväčší negatívny dopad na odvetvie má pandémia koronavírusu.

Podľa Laurenta Vanata, švajčiarskeho odborníka, ktorý za posledné desaťročie písal výročnú správu, ktorá je referenčným zdrojom o tomto odvetví, európsky lyžiarsky priemysel generuje príjmy vo výške 34 miliárd eur, čo je polovica celkových svetových príjmov. V samotných Alpách sa nachádza viac ako tretina lyžiarskych oblastí celého sveta a priťahujú 43 percent lyžiarov, čo je viac ako dvojnásobok oproti 21 percentám, pre ktoré sú magnetom Spojené štáty.



Európskymi lídrami sú Francúzsko a Rakúsko, z ktorých každá krajina sa môže pochváliť viac ako 10 lyžiarskymi oblasťami, ktoré podľa Vanata každoročne prilákajú viac ako milión návštevníkov.



Dominujú veľké oblasti, odvetvie je silne sústredené vo veľkých lyžiarskych oblastiach. Strediská, ktoré uvítajú viac ako 100 000 lyžiarov ročne, predstavujú „iba 20 percent lyžiarskych oblastí, ale majú 80 percent lyžiarov,“ povedal švajčiarsky expert.



Lyžovanie je najobľúbenejšou formou rekreácie v Lichtenštajnsku, Švajčiarsku a Rakúsku, kde si viac ako 30 percent populácie obúva lyžiarky a zapína lyže. Ale v absolútnych číslach vedú Nemci.







Lyžovanie je sezónny šport, len málo oblastí je dostatočne vysoko na to, aby sa mohlo pochváliť snehom v lete, a len málo stredísk našlo svätý grál celoročných zimných aktivít. Kvôli tomu je toto odvetvie silne závislé od sezónnej práce, a to ako pre samotné svahy, tak aj pre iné podniky, ako sú hotely a reštaurácie. Obchodné združenie francúzskych lyžiarskych oblastí Domaines Skiables de France odhaduje, že od otvorenia zjazdoviek závisí viac ako 120 000 pracovných miest v krajine.



Lyžovanie neuniklo pandémii koronavírusu, rakúske stredisko bolo prvým miestom superšírenia. Obmedzenia mali spomaliť šírenie, Vanat odhaduje, že blokády, ktoré v polovici marca zatvorili takmer všetky lyžiarske strediská, viedli k poklesu počtu návštevníkov v priemere o 20 percent. To znamenalo 1,5 až 2 miliardy eur straty v príjmoch pre Francúzsko a Rakúsko.



Strediská vo Francúzsku utrpeli ďalšiu ranu v polovici decembra 2021, keď bolo zakázané cestovanie zo Spojeného kráľovstva v dôsledku narastajúceho počtu omikronového variantu. Niektorí špekulovali, že obmedzenia boli zavedené ako politický krok spojený s nedávnymi spormi medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom o rybolove a migrácii. Avšak bez ohľadu na dôvod, obmedzenia (aktuálne zrušené) výrazne poškodili francúzske lyžiarske strediská.



Začiatkom januára 2022 vedci oslovili pracovníkov v regióne Portes du Soleil v rámci prebiehajúceho projektu skúmajúceho vplyv COVIDu na cestovný ruch. Portes du Soleil je jeden z dvoch najväčších lyžiarskych regiónov na svete (popri Les Trois Vallées), pokrýva 13 stredísk medzi Mont Blancom vo Francúzsku a Ženevským jazerom vo Švajčiarsku.



Mnohí z oslovených potvrdili, že kľúčovým problémom je rozdiel v cestovných obmedzeniach medzi susednými krajinami. V novembri 2020 Francúzsko na sezónu zatvorilo vleky vo všetkých svojich 250-tich lyžiarskych oblastiach, zatiaľ čo väčšina vo Švajčiarsku zostala otvorená. A hoci francúzska vláda vyplatila odškodné hotelierom, prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk, reštauráciám a maloobchodníkom, dopad zatvorenia bol katastrofálny.





Istý manažér reštaurácie z letoviska Chatel (Francúzsko) sa vyjadril takto: „Niektorí z našich susedov vzdialených na desať minút cesty v Morgins (Švajčiarsko) zarobili viac ako 55 % svojho predcovidového príjmu. Minulú sezónu sme nedokázali zarobiť absolútne nič. Teraz tieto obmedzenia zavádzajú počas jedného z najrušnejších období sezóny. Ako sa môžeme niekedy zotaviť, keď neustále menia pravidlá?"



Realitný maklér v letovisku Morzine poukázal na skutočnosť, že „viac ako tretina“ chát v rezorte bude počas celej aktuálnej sezóny prázdna. „Nechápem, ako môžu úrady očakávať, že tieto firmy prežijú." Niektorí sa rozhodli ubytovacie kapacity predať, prestať byť „požičovňami snehu“ kvôli neistote, o ktorej sa domnievajú, že bude dominovať aj budúcu zimu. Sú presvedčení, že sa problémy zopakujú, pretože jednotlivé krajiny stanovujú rôzne pravidlá a obmedzenia cestovania. „Tieto pravidlá pre rôzne krajiny a nové varianty vírusu zruinujú odvetvie zimných športov. Ministri v jednotlivých krajinách medzi sebou zjavne nekomunikujú, preto nerozumejú tomu, čím si prechádzame,“ uviedol jeden z oslovených chatárov.







Francúzske lyžiarske strediská, z ktorých mnohé sú vo veľkej miere závislé od britských turistov, prišli v zimnej sezóne 2020-21 o viac ako 50 % svojich návštevníkov. Medzitým sa za rovnaké obdobie domáci cestovný ruch vo švajčiarskych lyžiarskych strediskách zvýšil o takmer 30 % a reštaurácie mohli pokračovať v stolovaní pod holým nebom. Opätovné otvorenie hraníc Francúzska pre návštevníkov Spojeného kráľovstva viedlo 14. januára 2022 k dramatickému nárastu rezervácií, čo by mohlo čiastočne ešte zachrániť časť aktuálnej sezóny, no ignorovať už napáchané škody možné nie je.



Keďže mnohé krajiny zaviedli povinné očkovanie pri vstupe, niektorí zamestnanci sa domnievajú, že zimné strediská už nikdy nedosiahnu úroveň spred pandémie COVID. V stávke je živobytie, nikto nedokáže predpovedať, koľko turistov príde v nasledujúcich rokoch. Dnes už je jasné, že niektorí sa už nikdy nevrátia.