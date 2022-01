Ministerstvo dopravy a výstavby: Pri určení 10 % pre schému pomoci sme vychádzali z alokovaných zdrojov

dnes 16:31 -

Rezort dopravy zdôraznil, že aktívne komunikuje s organizáciami cestovného ruchu a gastra. Ministerstvo priblížilo, že pre sektor cestovného ruchu a gastra pripravilo balík pomoci v objeme 257 miliónov eur, pričom podnikatelia môžu stále žiadať o pomoc, a to spätne od začiatku pandémie. K dispozícii je schéma pomoci "de minimis", kde je limit na žiadateľa 200.000 eur. Oprávnené obdobie v schéme "de minimis" je 1. apríl 2020 až 31. máj 2021 a 1. september 2021 až 30. november 2021.



Zároveň MDV pripomenulo, že podnikatelia majú k dispozícii aj "veľkú schému" štátnej pomoci. Limit na žiadateľa je milión eur, pričom oprávnené obdobie je od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021.

V prípade ďalšej požiadavky ASG na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na gastroslužby rezort dopravy uviedol, že to podporuje. Považuje to totiž za systémové opatrenie. Poukázal však na to, že takáto zmena je v gescii ministerstva financií.



MDV zároveň apelovalo na prevádzky, aby kontrolovali dodržiavanie protipandemických opatrení. "Máme indície, že nie vo všetkých prevádzkach sú platné opatrenia dodržiavané," skonštatoval rezort dopravy.

ASG kritizuje pomocné schémy pre gastrosektor. Tvrdí, že sú "deravé" a novovzniknuté prevádzky nimi prepadávajú. Okrem predloženia univerzálneho odškodňovacieho zákona sektor naďalej trvá aj na zvýšení podpory pre cestovný ruch z aktuálnych 10 % na 20 % z poklesu tržieb a na zavedení 10 % sadzby DPH pre gastroslužby.