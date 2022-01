Riešením, aby sa podvody s dotáciami a výzvami neopakovali, je zákon

dnes 15:16 -

Podľa mimoparlamentného Hlasu-SD je riešením, aby sa podvody s dotáciami a výzvami neopakovali, zákon o centrálnom registri výziev a dotácií. Ten predložia poslanci pôsobiaci v strane na marcovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. Uviedol to nezaradený poslanec a podpredseda strany Richard Raši.

"Tak, ako máme centrálny register zmlúv, vznikne aj centrálny register výziev a dotácií, kde bude musieť byť zverejnená každá výzva, dotácia alebo iné nenávratné plnenia, na ktoré budú použité peniaze štátneho rozpočtu," uviedol Raši.

Akákoľvek výzva či dotácia, kde budú štátne prostriedky, by bola na centrálnom mieste, a teda každý by mal prístup z jedného miesta a nemusel by hľadať na stránkach ministerstiev, agentúr či organizácií, ktoré sú ministerstvám podriadené. Každá výzva bude istý čas zverejnená na registri tak, aby sa nestalo, že sa niečo zverejní krátko. "Keď sa nabudúce budú podávať akékoľvek výzvy o dotácie alebo žiadosti o nenávratné plnenia, tak budú musieť byť všetky na jednom mieste a nebude sa môcť stať, že sa niekto k informácii dostane, pretože má blízko k vládnym stranám, a niekto nie," konštatoval Raši.

Nič sa však podľa neho nemení na tom, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) by mal odstúpiť z funkcie.

Na odstúpenie z postu vyzvali Vlčana viaceré opozičné strany. Podľa Hlasu-SD Vlčan osobne schválil systém vyplácania financií v kauze "najdrahšie svine". Zároveň mal minister OĽANO žiadať, aby celý proces prebehol bez medializácie. Má to vyplývať z e-mailovej komunikácie členov vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú má Hlas–SD k dispozícii.