Cena Bitcoinu je najnižšie od vlaňajšieho leta kvôli obavám, že Rusko napadne Ukrajinu

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 16:35 -

Krátko pred 11:30 SEČ strácal bitcoin podľa špecializovaného webu CoinDesk 5,6 percenta na 33.746 dolárov. Ethereum v rovnakom čase odpisovalo cez desať percent na 2259 dolárov, a bolo tiež najnižšie od konca minulého júla.

Podľa analytikov sa bitcoin a ostatné kryptomeny v posledných týždňoch obchodujú v súlade s vývojom na amerických akciových trhoch, predovšetkým s indexom technologického trhu Nasdaq. Ten za celý minulý týždeň stratil 7,6 percenta. Bitcoin ale pokračoval v páde aj cez víkend, kedy sa na akciových trhoch neobchoduje.

Americké ministerstvo zahraničia v nedeľu uviedlo, že nariadilo rodinným príslušníkom diplomatov, aby opustili Ukrajinu. Podľa agentúry Reuters to je zatiaľ jeden z najjasnejších signálov, že sa americkí predstavitelia pripravujú na agresívne kroky Moskvy v tomto regióne. Strach z konfliktu zasiahol akcie po celom svete a zároveň posilnil dolár a ropu.

K nervozite na trhoch prispieva aj dvojdňové zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktoré sa začne v utorok. Očakáva sa, že centrálna banka potvrdí pripravenosť začať zvyšovať úrokové sadzby.

Analytik Michael Bucella zo spoločnosti BlockTower Capital, ktorá sa venuje investíciám do kryptomien, ale optimizmus nestráca. Bitcoin sa podľa neho stále nachádza "pevne v režime rastu". Ide o mladú triedu aktív a vyššia kolísavosť na takom trhu nie je príliš prekvapivá, povedal serveru CNBC.

Šéf spoločnosti Horizon Mark Elenowitz sa naopak domnieva, že bitcoin bude čeliť ťažkostiam, kým sa nezmenia makroekonomické podmienky. "Všeobecne povedané, keď sa sadzby zvýšia, mohli by sme vidieť viac výpredajov zdanlivo rizikových aktív, ako je bitcoin," povedal Elenowitz. Jeho firma poskytuje služby burzám cenných papierov.



Trh s kryptomenami za posledných 24 hodín vymazal svoju hodnotu okolo 130 miliárd dolárov. Vzhľadom na súčasnú náladu na trhu je pravdepodobné, že bitcoin otestuje rozsah 30 000 až 32 000 USD, tvrdí Vijay Ayyar z kryptoplatformy Luno. Ak sa kryptomena udrží nad 30 000 USD čo len jeden týždeň, na týchto úrovniach by sa mohla vytvoriť základňa, kým sa trh posunie vyššie, povedal. Môže však chvíľu trvať, kým sa trh zmení na býčí vzhľadom na nedostatok dôvery v celom spektre, dodal. S týmto názorom súhlasí viacero analytikov, John Roque z 22V Research však uviedol, že bitcoin môže klesnúť ešte hlbšie. Hoci aj on vidí cieľ 30 000 dolárov, ale poznamenal, že medián historického medvedieho trhu bitcoinov klesol o 78 %. Bitcoin je v súčasnosti asi o 50 % nižšie oproti svojmu historickému maximu.



S rastúcou infláciou zápasia aj investori. Zástancovia bitcoinu už dlho naznačujú, že digitálna minca je zaistením proti inflácii, ale táto teória neobstála u mnohých novších investorov. Ako sa minulý rok začal objavovať inštitucionálny záujem o bitcoiny, na kryptotrhu je viac krátkodobých investorov, ktorí oceňujú bitcoiny ako technologické akcie. Analytici uviedli, že existuje obava, že jastrabší Fed by mohol vziať vietor z plachiet kryptotrhu.