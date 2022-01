V bytovom fonde v Banskobystrickom kraji prevládajú trojizbové byty

dnes 13:46 -

V Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo k 1. januáru minulého roka 271.582 bytov a 155.026 domov. Vyplýva to zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, výsledky ktorého zverejnil Štatistický úrad SR. V Banskobystrickom kraji prevládajú v bytovom fonde trojizbové byty.

V okrese Banská Bystrica so 108.730 obyvateľmi bolo 49.935 bytov a 19.203 domov. V okrese Banská Štiavnica s 15.649 obyvateľmi bolo 8073 bytov a 5196 domov, v Detvianskom okrese s 31.034 obyvateľmi 13.888 bytov a 9272 domov, v okrese Zvolen so 66.750 obyvateľmi bolo 29.491 bytov a 12.306 domov. V okrese Rimavská Sobota s 80.666 obyvateľmi bolo 31.098 bytov a 19.848 domov, v okrese Lučenec so 70.422 obyvateľmi 28.746 bytov a 16.922 domov a v okrese Revúca s 38.669 obyvateľmi bolo 14.910 bytov a 8990 domov.

V okrese Brezno s 59.446 obyvateľmi bolo 25.251 bytov a 16.179 domov. V okrese Krupina s 21.517 obyvateľmi bolo 9666 bytov a 7282 domov, v Poltárskom okrese s 20.634 obyvateľmi 9796 bytov a 6644 domov, v okrese Veľký Krtíš so 41.998 obyvateľmi bolo 18.668 bytov a 13.576 domov. V okrese Žarnovica s 25.242 obyvateľmi bolo 12.327 bytov a 9277 domov a v okrese Žiar nad Hronom so 44.844 obyvateľmi 19.733 bytov a 10.331 domov.

Z celkového počtu bytov bolo 26.931 (9,92 percenta) jednoizbových, 64.743 (23,84 percenta) dvojizbových, 96.721 (35,61 percenta) trojizbových, 39.104 (14,4 percenta) štvorizbových, 21.924 (8,07 percenta) päťizbových. Najviac, a to deväť obytných miestností malo 1157 (0,43 percenta) bytov.

Z celkového počtu domov bolo najviac, 43.529 (28,08 percenta), postavených v rokoch 1961 až 1980, po roku 2016 postavili 3677 (2,37 percenta) domov, pred rokom 1919 postavili 14.067 (9,07 percenta) domov.