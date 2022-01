Nemecko chce ročne prilákať zo zahraničia 400.000 kvalifikovaných pracovníkov

dnes 12:31 -

Nová nemecká vládna koalícia plánuje prilákať do krajiny zhruba 400.000 kvalifikovaných pracovníkov ročne. Cieľom je riešiť zhoršujúci sa demografický vývoj a nedostatok zamestnancov v kľúčových sektoroch, čo komplikuje zotavovanie hospodárstva z pandémie nového koronavírusu.

"Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nabral už také rozmery, že dramaticky zasahuje do tempa rastu ekonomiky," povedal Christian Dürr zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) pre nemecký ekonomický týždenník WirtschaftsWoche, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters. "Problém starnutia pracovnej sily môžeme dostať pod kontrolu iba prostredníctvom modernej imigračnej politiky. Je dôležité, aby sme hranicu 400.000 kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia dosiahli čo najskôr," dodal.

Vládna koalícia, ktorú tvoria Sociálnodemokratická strana (SPD), FDP a Zelení, sa dohodla na opatreniach na zvýšenie počtu kvalifikovaných pracovníkov. Súčasťou dohody je bodový systém pre špecialistov z krajín mimo Európskej únie a zvýšenie minimálnej mzdy na 12 eur na hodinu.

Nemecký ekonomický inštitút (DIW) odhaduje, že tento rok sa pracovná sila v Nemecku zredukuje o viac než 300.000 ľudí, keďže do dôchodku pôjde viac ľudí, než nastúpi na trh práce. Očakáva sa, že do roku 2029 vzrastie toto číslo približne na 650.000 a v roku 2030 by malo Nemecku chýbať zhruba 5 miliónov ľudí v produktívnom veku.

Po desiatkach rokov trvajúcej nízkej pôrodnosti a nerovnomernej migrácie predstavuje pokles pracovnej sily aj časovanú bombu pre nemecký dôchodkový systém. Stále menší počet pracujúcich bude musieť zafinancovať masy dôchodcov, pričom priemerný vek dožitia v Nemecku sa zvyšuje.