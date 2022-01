Vyše 80% Európanov by chcelo zmazať niečo z profilu na sociálnej sieti

dnes 10:16 -

Zhruba 82 % Európanov si želá, aby mohli natrvalo vymazať niečo z toho, čo zverejnili na sociálnej sieti. Vyplýva to z prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky o digitálnom povedomí. Profil na sociálnej sieti má vplyv na to, ako používateľov vnímajú ostatní a neraz si mená nových zamestnancov na sociálnych platformách vyhľadávajú aj riaditelia firiem.

"Výsledky (prieskumu) poukazujú na prevládajúci problém naprieč krajinami, keďže väčšina respondentov si nie je vedomá alebo si nie je istá, akú má kontrolu nad svojou digitálnou stopou, alebo čo by mohli urobiť inak, ak by chceli spravovať svoj profil v online priestore," podotkli experti spoločnosti. Firma realizovala prieskum na vzorke viac než 8500 európskych používateľov internetu vo veku od 16 rokov, a to v 11 krajinách Európy. Niektorí mylne chápali to, akú majú kontrolu nad svojou online identitou, pričom značná časť si chybne myslela, že účty a príspevky na sociálnych sieťach sa dajú natrvalo zmazať.

Prieskum však ukázal, že európski spotrebitelia si uvedomujú, že online aktivity môžu mať aj následky. Príspevky, ktoré používatelia sociálnych sieti "lajkujú", majú zásadný vplyv na to, ako ich vnímajú ostatní. Preto v prieskume označili niektoré témy za rizikovejšie či pálčivejšie. Ako najviac škodlivý obsah vnímali respondenti urážlivé príspevky voči ľuďom so zdravotným postihnutím (38 %). Respondenti sa domnievajú, že by im náklonnosť k takýmto príspevkom mohla uškodiť pri možných pracovných príležitostiach alebo vzťahoch.

Každý tretí respondent tiež uviedol, že zdieľanie príspevkov zameraných proti očkovaniu alebo používanie slovníka zameraného proti transsexuálom by tiež mohlo ovplyvniť ich kariérne šance.

"Takmer polovica riaditeľov priznala, že vyhľadala online profil svojho nového kolegu pri jeho nástupe do firmy a našla niečo, čo aj odsúdila," uviedli organizátori prieskumu. Navyše, viac než 40 % respondentov uviedlo, že poznajú niekoho, koho prácu alebo kariéru negatívne ovplyvnil starý príspevok na sociálnych sieťach. "Napriek tomu tretina ľudí nikdy nepreskúmala alebo nevymazala svoje staré príspevky na sociálnych sieťach," uzavrela spoločnosť.