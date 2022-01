Spotrebitelia v eurozóne sú v šoku, ich účty za elektrinu prudko rastú

dnes 12:01 -

Keď si Christian Hurtz otvoril svoj účet za elektrinu tesne pred Novým rokom, spadla mu čeľusť. Bol totiž trojnásobne vyšší ako v čase, keď podpisoval zmluvu. Vývojár softvéru z nemeckého Kolína nad Rýnom je jedným z miliónov Európanov, ktorým náklady na energiu stúpajú, keďže najmä menší dodávatelia zanikajú v dôsledku prudko stúpajúcich cien plynu, alebo ich prenášajú na zákazníkov.

Väčšie výdavky na kúrenie, osvetlenie alebo prevádzku auta zaťažujú rozpočty mnohých domácností a podkopávajú očakávania, že spotrebitelia svojimi výdavkami naštartujú rozmach ekonomiky, keď sa skončia obmedzenia na zastavenie pandémie nového koronavírusu.

„Najskôr som si myslel, že je to suma za tri mesiace,“ povedal Hurtz, ktorému vyúčtovanie prišlo od poskytovateľa poslednej inštancie potom, čo jeho pôvodný dodávateľ energií skončil. "Keď som si uvedomil, že to chcú každý mesiac, spadla mi čeľusť. Trochu mi to pokazilo vianočné sviatky," skonštatoval.

V roku 2020 minuli domácnosti v eurozóne na elektrinu a plyn v priemere 1200 eur. Analytici z BofA odhadujú, že v tomto roku sa ich náklady zvýšia na 1850 eur, keďže geopolitické napätie tlačí nahor ceny zemného plynu a dodávky energie z obnoviteľných zdrojov to nedokážu kompenzovať.

Hurtz a státisíce ďalších zákazníkov súkromných energetických firiem, ktoré minulý rok ukončili činnosť alebo zastavili dodávky, vrátane 39 v samotnom Nemecku, tak zrazu čelia dvojnásobne alebo trojnásobne vyšším sadzbám.

Experti pritom očakávali, že spotrebiteľské výdavky po dvoch rokoch blokád a prepúšťania spojeného s pandémiou tento rok podporia hospodársky rast.

Európska centrálna banka v decembri predpovedala, že ekonomika eurozóny v roku 2022 vzrastie o 4,2 % v dôsledku 5,9-% zvýšenia súkromnej spotreby. Vyššie účty za energie, a to ako doma, tak na čerpacích staniciach, však tieto prognózy spochybňujú.

Náklady na energie zvyčajne predstavujú niečo viac ako 6 % spotrebiteľských výdavkov v eurozóne. Podľa odhadov ING by tento podiel mohol teraz vzrásť na 8 – 10 % v dôsledku vyšších cien. To povedie k menším výdavkom na iný tovar.

Poradenská spoločnosť Nomisma Energia predpovedá, že v Taliansku vyššie ceny plynu a elektriny tento rok znížia iné výdavky domácností o 2,9 % a hrubý domáci produkt (HDP) o 1,1 %, ak zostanú blízko súčasnej úrovne.

"Slabá talianska spotreba bola vždy jednou z hlavných prekážok pre silnejší rast HDP a v roku 2022 sa to ešte zhorší," uviedol predseda predstavenstva Nomisma Energia Davide Tabarelli.

V Nemecku inštitút RWI odhadol, že spotrebiteľské výdavky pravdepodobne neprekročia predkrízové úrovne až do 2. štvrťroka 2022, pretože rastúce ceny zrejme odradia ľudí od veľkých nákupov.

Francúzsko je čiastočne výnimkou, pretože vláda prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa v máji pokúsi o znovuzvolenie, obmedzila zvýšenie cien elektriny na 4 %.

Aj iné vlády podnikajú v oblasti energetiky kroky na poskytovanie dotácií chudobnejším domácnostiam. Tie však podľa odhadov BofA vykompenzujú len asi štvrtinu z 54 % nárastu účtov za energie od roku 2020.

Niektorí si už začali uťahovať opasky a opatrnejšie nakupujú. "Človek sa musí naozaj obmedzovať," potvrdil aj Hurtz. "Došlo to k bodu, keď si musí položiť otázku, či si ešte môže dovoliť tento syr, alebo či by si mal kúpiť iný, zo spodného regálu," dodal.