Akciový guru predpovedá veľký pád akcií. Týždeň vo svete

dnes 8:00

Inflácia tlačí akcie nadol

Inflácia v decembri v USA dosiahla úroveň 7 %. Snaha americkej centrálnej banky bojovať proti nej tvrdšie vyústila minulý týždeň do viacerých vyhlásení členov výboru, ktoré vystrašili technologické akcie. Rada guvernérov povedala, že by zvyšovanie sadzieb v USA mohlo prísť už v marci a viacerí členovia prehodnocujú svoj názor. Rast sadzieb na opačnej strane Atlantiku by tak mohol byť o niečo agresívnejší než si členovia Fedu mysleli ešte začiatkom decembra. Práve technologické akcie sú najcitlivejšie na rast sadzieb, čo sa prejavilo poklesom technologického indexu Nasdaq 100 na najnižšie úrovne od októbra minulého roka. Ide už o tretí týždeň v rade, kedy sú akcie v červených číslach a rok 2022 začína korekciou na svetových trhoch. V dlhodobom kontexte však ide o prirodzený a zdravý vývoj, ktorý poskytuje nové príležitosti na dokupovanie akciových investícií. Technologický index Nasdaq 100 od decembrových vrcholov poklesol už o 10 % a dáva tak „novoročnú zľavu“ všetkým investorom. Tí dlhodobí by mali na poklesy nazerať optikou príležitostí, nie cez strach a paniku. Každý pokles o 10 a viac percent, ktorý sme nevyužili na doinvestovanie do akciových indexov, je oknom príležitostí, ktoré sme si nechali zavrieť.





Veľký pokles akcií na obzore?

Akciový guru Jeremy Grantham predpovedal krach japonských akcií koncom milénia a tiež spľasnutie technologickej bubliny v roku 2000. Svoje predikcie poklesu priniesol aj v čase hypotekárnej krízy v rokoch 2008 a dnes prichádza opäť. Hovorí o tom, že americké akcie sa dostali do fáz „superbubliny“ a ich spľasnutie je neodvratné. „Ešte pred rokom som si nebol istý touto bublinou do tej miery, ako som si bol istý technologickou bublinou v roku 2000, alebo tou v Japonsku či tou na trhu nehnuteľností v roku 2007,“ povedal J. Grantham v interview pre Bloomberg. „Vtedy som to cítil ako veľmi pravdepodobné, avšak nie isté. Dnes som si takmer istý.“ Podľa Granthama nebude fungovať klasické portfólio – 60 % akcie a 40 % dlhopisy. Treba vyberať akcie, ktoré sú podhodnotené ako Emerging Markets či Japonsko a ísť skôr do hodnotových titulov. Doplniť to drahými kovmi a držať dostatok hotovosti na lacné nákupy. Americký S&P 500 môže podľa jeho slov poklesnúť až o 45 %. Krátkodobo sa môže zdať, že ide o katastrofickú predikciu, z dlhodobého hľadiska pôjde o výbornú príležitosť pre tých, ktorí v akciách ešte nemajú zainvestované. Takto výrazná korekcia by vytvorila priestor pre lacné nákupy a americké spoločnosti sú rozhodne artikel, ktorý by mal mať každý investor vo svojom portfóliu.



Valuácia amerického indexu S&P 500 v roku 2021 v porovnaní s ostatnými rokmi





Udalosti sledované investormi

Nový týždeň prinesie viacero zaujímavých výsledkov. V stredu bude zasadať centrálna banka USA – FED. Silnejú tlaky na to, aby skôr začala utesňovať menovú politiku práve pre rastúcu infláciu. Trhmi bude toto zasadnutie pozorne sledované. Vo štvrtok uvidíme rast HDP za 4Q z USA, ktoré sa očakáva na úrovni 5,6 %. Bude pokračovať aj výsledková sezóna ziskovosti jednotlivých spoločností za 4Q, čo opäť môže zahýbať jednotlivými akciami.