V bytovom fonde v Trnavskom kraji prevládajú trojizbové byty

dnes 14:31 -

V Trnavskom kraji bolo k 1. januáru 2021 242.376 bytov a 153.719 domov. Vyplýva to zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, výsledky ktorého zverejnil Štatistický úrad SR. V Trnavskom kraji prevládajú v bytovom fonde trojizbové byty.

V okrese Dunajská Streda so 124.669 obyvateľmi bolo 55.449 bytov a 37.685 domov. V okrese Trnava so 131.894 obyvateľmi bolo 56.172 bytov a 30.425 domov, v okrese Galanta s 95.124 obyvateľmi 39.816 bytov a 27.527 domov, v okrese Piešťany so 63.032 obyvateľmi bolo 27.737 bytov a 16.535 domov. V okrese Senica s 59.749 obyvateľmi bolo 26.234 bytov a 18.486 domov, v okrese Skalica so 47.525 obyvateľmi 18.823 bytov a 11.230 domov a v okrese Hlohovec so 44.015 obyvateľmi bolo 18.145 bytov a 11.831 domov.

Z celkového počtu bytov bolo 16.609 (6,85 percenta) jednoizbových, 37.562 (15,5 percenta) dvojizbových, 91.024 (37,55 percenta) trojizbových, 51.952 (21,43 percenta ) štvorizbových, 26.609 (10,98 percenta) päťizbových. Najviac, deväť obytných miestností malo 1064 (0,44 percenta) bytov.

Z celkového počtu domov bolo najviac 45.326 (29,49 percenta) postavených v rokoch 1961 až 1980, po roku 2016 postavili 12.054 (7,84 percenta) domov, pred rokom 1919 postavili 6514 (3,65 percenta) domov.