Slabý nárast predplatiteľov odrádza investorov, Netflixu rastie konkurencia

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 13:55 -

Tržby firmy sa zvýšili o 12 percent na 7,7 miliardy dolárov. Netflix získal od októbra do decembra 8,3 milióna predplatiteľov, čo bolo o zhruba 200-tisíc menej, než predpokladal. V prvých troch mesiacoch nového roku firma čaká zvýšenie počtu predplatiteľov o 2,5 milióna, zatiaľ čo analytici čakajú prírastok až o štyri milióny.

Investori sa čoraz viac obávajú, že Netflix sa možno už blíži k vrcholu svojej popularity. Tieto obavy spôsobili prepad akcií z ich vrcholu 700 dolárov, kam sa dostali v polovici novembra, o viac ako 30 percent, upozornila agentúra AP.



Za minulý rok získal Netflix celosvetovo 18,2 milióna predplatiteľov. To bolo najmenej za posledných päť rokov. V roku 2020, keď pandémia choroby covid-19 prinútila ľudí zostať doma, Netflix získal viac ako 36 miliónov predplatiteľov a vykázal vysoký zisk. Firma má teraz po celom svete 222 miliónov predplatiteľov.

„Spotrebitelia mali vždy veľa možností, pokiaľ ide o čas strávený zábavou – konkurencia, ktorá sa za posledných 24 mesiacov zintenzívnila, keďže zábavné spoločnosti na celom svete vyvíjajú svoju vlastnú ponuku streamovania,“ uviedol Netflix. „Aj keď táto pridaná konkurencia môže čiastočne ovplyvniť náš marginálny rast, pokračujeme v raste v každej krajine a regióne, v ktorých boli tieto nové alternatívy streamovania spustené.“

Netflix, ktorý chce osloviť 800 až 900 miliónov domácností, ktoré používajú buď širokopásmový internet alebo platenú televíziu, uviedol, že na dosiahnutie tohto čísla je ešte stále skoro.

„Je to pre nás určite frustrujúce, súčasný pomalší rast,” povedal jeden z generálnych riaditeľov, Reed Hastings. „Určite je to dynamický trh, možno nie je taký stabilný, ako si o ňom ľudia myslia, že budeme pridávať číslo X každý štvrťrok, každý mesiac, každý týždeň, ale niet pochýb, že to je smer, ktorým sa podnikanie uberá,“ dodal ďalší generálny riaditeľ Ted Sarandos.

Netflix minulý týždeň oznámil zvýšenie cien v USA a Kanade. V Spojených štátoch zdražel základ o 1 USD na 9,99 USD. Štandardné predplatné z 13,99 USD na 15,49 USD a prémiové z 17,99 USD na 19,99 USD.

Stratégiou Netflixu je zvyšovať ceny, keď sa zákazníci ešte viac ukotvia v exkluzívnom obsahu spoločnosti. Zvýšenie cien môže pomôcť kompenzovať slabnúci rast zákazníkov.

V posledných rokoch sa však na trhu presadzujú ďalšie služby podporované konkurentmi ako Walt Disney a Apple. Do streamovania videa sa snažia preniknúť aj televízie, ktoré tak chcú získať divákov a časť rozpočtov domácností. Rast konkurencie je tiež jedným z dôvodov, prečo sa Netflix vlani rozhodol expandovať do videohier. Spoločnosť svojim predplatiteľom vydáva hry založené na svojich obľúbených tituloch. Nové hry jej môžu pomôcť získať prehľad o tom, ktoré postavy sú najobľúbenejšie, čo by v konečnom dôsledku mohlo pomôcť pri formovaní obsahu.