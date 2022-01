Eurofondy pomôžu rozšíriť kapacity škôl v Bratislave a okolí

dnes 12:01 -

Vďaka výzve z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z pokrízového balíka REACT-EÚ sa rozšíri kapacita v 15 základných školách v Bratislavskom kraji. Z toho osem škôl sa rozšíri priamo v hlavnom meste a zvyšok v okolí. Uviedla to vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) počas piatkovej spoločnej tlačovej konferencie s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajom Drobom a viacerými starostami.

"Jedným z hlavných problémov, ktorému čelia mladé rodiny v Bratislavskom kraji, je nedostatok miest pre deti v školách a materských školách," argumentovala Remišová s tým, že ročne sa do hlavného mesta a okolitých obcí sťahujú tisíce nových obyvateľov. Infraštruktúra pritom nepostačuje nárokom, ktoré hlavné mesto má. "V BSK aktuálne chýba okolo 9000 miest pre žiakov základných škôl a chýbajú tu stovky tried. Hrozila tu reálne dvojzmenná prevádzka, deti musia dochádzať kilometre do inej školy mimo svojho bydliska," vymenovala ministerka súvisiace problémy.

Štát si podľa jej slov uvedomuje, že táto situácia je špecifická pre BSK, ktorý však zároveň má veľmi obmedzené možnosti čerpania peňazí z eurofondov. "Ide vlastne o prvú takúto podporu z IROP vôbec v histórii. Rekonštruovali sme základné alebo stredné školy či škôlky na celom Slovensku, Bratislava však mala vždy veľmi obmedzené možnosti na podporu investičných aktivít v oblasti školstva," podotkla ministerka.

Vďaka výzve sa teda bude môcť rozšíriť 15 základných škôl, z toho osem priamo v Bratislave a zvyšok v okresoch Pezinok a Senec. Vytvorí to viac než 3000 nových miest pre deti. Ministerka vyzdvihla ako dobrý príklad základnú školu v bratislavskej mestskej časti Rača. "Táto škola slúžila žiakom a rodičom celé desaťročia, nakoniec dopadla ako ruina a bola aj vyradená zo zoznamu základných škôl," poznamenala ministerka s tým, že na obnovu tejto školy dá ministerstvo z IROP takmer tri milióny eur. Mestská časť rekonštrukciu dofinancuje z vlastných zdrojov. Po dokončení by mala škola priniesť 25 nových tried a desať špecializovaných učební.

Droba upozornil, že BSK bol dlhodobo podvyživený a podhodnotený. Skritizoval, že keďže európski úradníci doteraz považovali bratislavský región za bohatý, dochádzalo k situáciám, keď sa obce v hraničných oblastiach dvoch krajov už k eurofondom nedostali, pretože spadali pod BSK. "Pre mňa to je len náprava starých krívd," uzavrel predseda.