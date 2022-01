Českí školáci a seniori si za dopravu priplatia, od apríla bude zľava iba 50 %

dnes 17:01 -

Zľavy pre českých seniorov, žiakov a študentov v hromadnej doprave v súčasnej výške 75 % sa od apríla znižujú na 50 %. Českému štátu by to malo ušetriť takmer 2 miliardy Kč. S redukciou zliav oboznámil v stredu českú vládu minister dopravy Martin Kupka.

Napriek tomu, že študenti a seniori si budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka, ministerstvo dopravy nepredpokladá, že by to malo viesť k odlevu týchto skupín z autobusovej a železničnej dopravy. "Polovičná zľava je na využívanie verejnej dopravy stále atraktívna a zároveň znamená nezanedbateľnú úsporu v štátnom rozpočte. Je to zodpovedná zľava, ktorá šetrí finančné prostriedky, je sociálne citlivá, neodvádza cestujúcich z dopravy a berie dopravcom motiváciu k nekalým praktikám," povedal Kupka, ktorého citoval server iDNES.cz.

Celkový účet za zľavy od roku 2018 presiahol v Česku 13 miliárd Kč (534,69 milióna eur). Zníženie zľavy by malo štátnej kase ušetriť zhruba 1,9 miliardy Kč.

V roku 2021 vyplatilo ministerstvo dopravcom približne 3 miliardy Kč. To je výrazne menej než v predkrízových rokoch, keďže pandémia nového koronavírusu obmedzila cestovanie. Avšak v roku 2019 štát vyplatil 5,8 miliardy Kč.

Práve na túto výšku by sa podľa prepočtov ministerstva dopravy vyšplhali náklady na zľavy aj v tomto roku, ak by s variantom omikron pandémia odznela a rezort dopravy by výšku zliav neupravil. Po ich redukcii ministerstvo predpokladá, že zľavy v doprave budú český štátny rozpočet stáť 3,9 miliardy Kč ročne.