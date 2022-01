S akým výnosom (ne)treba počítať v roku 2022

Zdroj: Swiss Life Select

Foto: getty images

dnes 16:17 -

Akciový index S&P 500 sa za rok 2021 zhodnotil o viac ako 20 %. „Ide o veľmi pekné zhodnotenie nielen v porovnaní s úrokmi na termínovaných účtoch, infláciou, ale aj bežnými výnosmi dosahovanými investíciou do tohto indexu. Nespoliehajte sa na to, že v tomto roku si to zopakujete. Pripravte sa na to, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov,“ upozorňuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

O investovaní do akcií sa hovorí v súvislosti so snahou ochrániť peniaze pred infláciou, v súvislosti s dôchodkovým sporením i vytváraním finančných rezerv. Ak ide o dlhodobé investovanie, ročnému zhodnoteniu skutočne netreba venovať zvýšenú pozornosť. „Ako ukazuje graf zobrazujúci simuláciu investovania za uplynulých 20 rokov, ročné zhodnotenie je veľmi premenlivé a naozaj platí, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov,“ vysvetľuje Pavel Škriniar.

Pri dostatočne dlhom trvaní investície, napríklad počas desiatich rokov, o výrazných výkyvoch už nemožno hovoriť. „Kým počas dvanástich mesiacov sa investícia môže zhodnotiť o 50 % ale i znehodnotiť o 50 %, pri desaťročnom trvaní investície takéto vysoké výkyvy nie sú,“ vysvetľuje analytik.

Pri investovaní platí, že čím dlhšie, tým lepšie. Krátkodobé výkyvy v cenách sú úplne bežné a riešením, ako ich využiť vo svoj prospech je pravidelné investovanie. Presne to, čo funguje pri dôchodkových fondoch či programoch sporenia do podielových fondov.

Nespoliehajte sa, že v roku 2022 dosiahnete identické výnosy ako v predošlom roku. Pripravte sa na to, že výnosy môžu byť aj nižšie a niektorí investori môžu byť v strate. Pokles však nie je dôvodom na ukončenie investície. „Pokles je neoddeliteľnou súčasťou vývoja na trhu. Čím dlhšie investícia trvá, tým menší vplyv na jej celkové zhodnotenie má vývoj za uplynulých dvanásť mesiacov", uvádza na záver Pavel Škriniar.