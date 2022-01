Miera nezamestnanosti v Grécku v novembri klesla na 13,3 %

dnes 12:31 -

Miera nezamestnanosti v Grécku v novembri 2021 mierne klesla, aj keď počet ľudí bez práce trochu, takmer zanedbateľne, stúpol. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ELSTAT.

Podľa najnovších štatistík sa miera nezamestnanosti po úprave o sezónne vplyvy v novembri 2021 znížila na 13,3 % z nahor revidovaných 13,4 % v októbri. Rok predtým, v novembri 2020, bola nezamestnanosť v krajine na úrovni 16,1 %.

Tento výsledok odráža pokles počtu ľudí mimo pracovného trhu, teda takých, ktorí nepracujú ani si prácu nehľadajú, a to o 61.076 na 3.138.257 osôb.

ELSTAT ďalej uviedol, že počet zamestnaných sa v novembri zvýšil medzimesačne o 54.950 a medziročne o 208.940 na 4.087.369 osôb.

Počet nezamestnaných medzitým oproti októbru stúpol o 3551, ale medziročne klesol o 121.560 na 624.858 ľudí.

Miera nezamestnanosti zostala najhoršia medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 24 rokov, a to na úrovni 34,3 %. To však bolo menej ako 37,6 % rok predtým, v novembri 2020.