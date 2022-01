E. Jurzyca a I. Štefanec poukázali na klady a zápory Aktu o digitálnych službách

dnes 19:31 -

Európsky parlament (EP) bude vo štvrtok hlasovať o návrhu Aktu o digitálnych službách (DSA), ktorý sa zaoberá nelegálnym online obsahom a zodpovednosťou platforiem za svoje algoritmy. Europoslanci už v decembri schválili pravidlá Aktu o digitálnych trhoch (DMA).

Obe nariadenia sú dôležité pre EÚ a jej občanov a najmä z pohľadu nastupujúcej digitalizácie, uviedli v utorok europoslanci Eugen Jurzyca (SaS) a Ivan Štefanec (KDH) počas videokonferencie s novinármi. Obaja sú členmi Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktorý návrhy z dielne Európskej komisie podrobne preskúmal, a obaja súhlasia s podstatou návrhov, že čo je zakázané offline, má byť nelegálne aj online.

Jurzyca opísal pri oboch návrhoch ich klady a zápory. Pri DSA ocenil, že obmedzuje niektoré manipulatívne techniky, ktoré klamú spotrebiteľov, odmieta však zrušenie propagačných techník a reklamy ako takej na internete, čo podľa jeho slov toto nariadenie trochu umožňuje. Podporuje právo ukončiť internetové služby, čo sám navrhoval. "Ide o to, aby sa človek mohol tak ľahko odhlásiť z platformy, ako sa na ňu ľahko prihlásil," uviedol.

Nepáči sa mu, že v nariadení je dosť veľa byrokracie, a to bez analýz, ktoré by naznačili, že ďalšie regulačné opatrenia sú potrebné a užitočné pre spotrebiteľa. Odmieta aj zákaz cielenej reklamy pre deti, kde hrozí, že mladiství sa dostanú k reklame pre dospelých. Obáva sa vzniku nových úradov pre certifikáciu (súdne spory) alebo celoeurópskych orgánov dozoru nad uplatňovaním tohto nariadenia. A aj toho, že digitálne platformy budú musieť zamestnať ľudí navyše pre to, lebo im pribudne zodpovednosť za odstraňovanie nenávistných prejavov. Podľa neho by mali byť postihovaní iba autori takýchto prejavov.

Pri Akte o digitálnych trhoch Jurzyca hovorí najmä o firmách, ktoré zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu. Oceňuje, že to povedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti v digitálnom sektore a zamedzí firmám uprednostňovať svoje vlastné služby na súvisiacich trhoch. Nepáči sa mu však definícia strážcov (gatekeepers) na digitálnych trhoch. Tvrdí, že ochrana hospodárskej súťaže používa iné kritériá na označenie dominantného postavenia na trhu. Nesúhlasí ani s návrhom na zvýšenie pokút z terajších 0 až 10 % na 4 až 20 % obratu firiem, lebo mu chýba analýza účinnosti pokút. Najmä, keď pokuty sa dnes väčšinou pohybujú pod jedným percentom obratu firiem.

Štefanec DSA vníma ako nariadenie, ktoré na internete upraví vzťahy medzi užívateľmi a šíriteľmi. "Stále sa na internete riadime pravidlami z roku 2000," upozornil. Dodal, že hoci EÚ nie je lídrom v inováciách, prvenstvo jej patrí pri zavádzaní pravidiel na ochranu spotrebiteľov. Ak nové pravidlá v tejto oblasti Únia nastaví dobre, majú potenciál stať sa celosvetovými.

Podľa jeho slov cieľom tohto nariadenia je zaistiť spravodlivosť, transparentnosť a bezpečnosť a vyrovnať nerovnosť pri odstraňovaní nelegálnych obsahov medzi reálnym životom a na internete.

"Je tam nielen veľa dezinformácií, ale aj veľa nelegálneho obsahu. Z toho dôvodu sa zavádza úloha koordinátorov digitálnych služieb v členských krajinách. Lebo hoci ide o celoeurópske pravidlá, trestnoprávne kompetencie sú na národnej úrovni," upozornil. Dodal, že komunikáciu medzi národnými koordinátormi bude mať na starosti Európsky výbor pre digitálne služby.

Štefanec tvrdí, že treba ustrážiť, aby nová legislatíva nezasiahla najviac malé a stredné podniky a nevytvárala im ďalšie administratívne bariéry. Otvorenou otázkou prebiehajúcich diskusií je aj to, či by médiá mali subjektom tejto legislatívy a ako riešiť otázku cielenej reklamy. "Táto možnosť je dôležitá - oslovovanie nových zákazníkov, najmä pre malé firmy, ale s istými obmedzeniami, ktoré sa týkajú ochrany detí," vysvetlil. Spresnil tiež, že nové pravidlá nie sú namierené proti slobode slova na internete, ale majú hlavne zabrániť šíreniu toho, čo je trestné.