Japonsko kritizuje predĺženie antidumpingových opatrení EÚ na dovoz ocele

dnes 13:46 -

Rozhodnutie Európskej únie (EÚ) predĺžiť antidumpingové opatrenia na dovoz tzv. elektroocele z Japonska je nevhodné a Tokio by malo zvážiť prijatie protiopatrení. Uviedla to v utorok lobistická skupina z japonského oceliarskeho priemyslu.

EÚ v pondelok (17. 1.) predĺžila platnosť minimálnych cien pre elektrooceľ z Japonska, Číny, Ruska, Južnej Kórey a Spojených štátov s odôvodnením, že zahraniční výrobcovia by inak zaplavili trh v EÚ svojimi produktami za dumpingové ceny.

"Japonský oceliarsky priemysel dôkladne preštuduje toto rozhodnutie a určí správny postup," uviedlo vo vyhlásení japonské združenie výrobcov železa a ocele.

Počas vyhodnocovania ciel Európskou komisiou japonský oceliarsky priemysel tvrdil, že zrušenie antidumpingových opatrení by neprinieslo pokračovanie alebo opätovný výskyt značných ťažkostí výrobcom v EÚ, ale Brusel tieto argumenty zamietol.

Napriek tomu, že EÚ v roku 2015 uložila minimálne ceny pre valcované výrobky z kremíkovej elektroocele (GOES), dovoz týchto produktov z Japonska do EÚ sa podľa japonského združenia v rokoch 2016 až 2020 zvýšil na 20.000 – 30.000 ton ročne z 15.000 ton v roku 2015. GOES sa používajú vo výkonových transformátoroch.

"Skutočný vplyv predĺženia ciel môže byť obmedzený, keďže dovozné ceny tejto japonskej elektroocele do EÚ sú väčšinou vyššie ako minimálne ceny, ale budeme pokračovať v našom nároku na ochranu voľného obchodu," dodalo združenie.