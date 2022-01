dnes 12:46 -

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) predpokladá plný nábeh na zálohované obaly pred Veľkou nocou. Uviedol to pre TASR predseda aliancie Martin Krajčovič. Toto obdobie bude podľa neho aj ostrým záťažovým testom systému.

"Momentálne sme iba v počiatočnej fáze, kedy stále ešte platí prechodné obdobie nielen na predaj nezálohovaných obalov, ale počas januára stále môžu výrobcovia uvádzať na trh ešte staré nezálohované obaly," priblížil.

"Tým, že nie je taký tlak na vracanie obalov, tak nám to pomáha spolu so Správcom (zálohového systému) dolaďovať a naprávať počiatočné problémy, ktoré súvisia napríklad s tokom dát z jednotlivých odberných miest ku Správcovi alebo technickým vybavením, prípadne so spotrebným materiálom," spresnil.

SAMO ako problém vníma, že množstvo ľudí prichádza s obalmi, ktoré nemajú na sebe označenie "Z", a teda automat im ich nezoberie. "Tieto obaly nám ľudia nechávajú následne v predajniach, čo spôsobuje ďalšie problémy s ich hromadením a následným odvozom," upozornil.

"Preto by sme chceli aj apelovať na spotrebiteľov, aby tie obaly, ktoré nie sú zálohované, teda nemajú na sebe "Z", naďalej vyhadzovali do žltých kontajnerov a iba zálohované obaly vracali do odberných miest v obchodných prevádzkach," dodal Krajčovič.

Od 1. januára 2022 funguje na Slovensku zálohový systém pre nápojové obaly. Takýto systém sa nedá zaviesť zo dňa na deň, preto je zákonom stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sú v predajniach zálohované aj nezálohované obaly.

Ako ďalej informovala Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému, pre výrobcov aj dovozcov nápojov končí prechodné obdobie 31. januára 2022. Po tomto dátume už na slovenský trh nemôžu uviesť nápoje v obale, ktorý nebol registrovaný v zálohovom systéme a riadne označený symbolom zálohovania.

Zdôraznila, že obchodníci majú prechodné obdobie dlhšie – do konca júna 2022, dokedy môžu dopredať staré zásoby. Od 1. júla 2022 sa v predajniach už nemôžu predávať nezálohované nápojové plastové fľaše a plechovky. Spresnila, že sa zálohujú všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 litra až 3 litre vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke je symbol "Z" v recyklačných šípkach a text "Zálohované".